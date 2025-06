Mulino reafirma que no se pagará a docentes que sigan en paro

El mandatario señaló que la huelga, que ya suma alrededor de 40 días, responde a intereses políticos y no tiene justificación real.

Ciudad de Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, fue enfático este miércoles durante su conferencia de prensa semanal al afirmar que no se les pagará a los docentes que se mantienen en paro, en rechazo a la Ley 462. El mandatario calificó la situación de la educación pública como "una vergüenza" y criticó duramente a los gremios que impulsan la huelga.

“Los días que no han trabajado no se les van a pagar, y lo subrayo: no se les van a pagar. El que quiere huelga, que la pague de su bolsillo”, expresó Mulino ante medios de comunicación.

El mandatario señaló que la huelga, que ya suma alrededor de 40 días, responde a intereses políticos y no tiene justificación real, ya que —según indicó— la Ley 462 “no toca a un solo maestro ni lo afecta en ningún sentido”.

Asimismo, lamentó el estado actual del sistema educativo nacional, que contrastó con el desempeño de estudiantes en colegios privados: “Es una vergüenza la educación pública en este país. [...] Hay mucha gente que hace mucho esfuerzo para pagar una escuela privada porque no se lo da la escuela pública”.

Mulino también acusó a los gremios docentes de ser “expertos en parar la educación, no en transformarla”, y señaló que su actitud radical dificulta cualquier intento de política pública sostenible en el sector.

Con estas declaraciones, el presidente dejó claro que no habrá remuneración por los días no laborados durante el paro, marcando una postura firme ante el prolongado conflicto educativo.