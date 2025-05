A un año de su victoria electoral, Mulino repasa sus promesas, pide disculpas y destaca avances del tren Panamá–Chiriquí

"Si en algún momento me expresé de alguna forma que no gustó, pues lo siento, pido disculpas. Lo importante es que unidos podamos seguir adelante” , dijo el mandatario.

Panamá/Al cumplirse este 5 de mayo un año desde su victoria presidencial con el 34.4 % de los votos, el presidente de la República, José Raúl Mulino, hizo un recuento de sus obras insignia de campaña, ofreció disculpas por su estilo de comunicación y adelantó detalles del proyecto del tren Panamá–Chiriquí, uno de los principales compromisos adquiridos con la ciudadanía.

El anuncio del trazado de esta ambiciosa obra se dio junto al secretario del Ferrocarril de Panamá, Henry Faarup, quien aseguró que el proyecto está cumpliendo con las normativas ambientales y legales requeridas.

Hoy ganamos hace un año el torneo electoral y este proyecto que hoy se presenta fue un proyecto ambicioso, debo reconocerlo, pero que despertó mucho interés en el pueblo, porque era novedoso (…)”, expresó el mandatario durante su intervención.

Mulino recordó que el tren Panamá-David es una promesa de campaña que se está materializando y que forma parte de un esfuerzo colectivo. “Es un trabajo en equipo, que marca un punto de partida para hacer de este sueño una gran realidad. Fue promesa de campaña, como dije, igual que la del espacio del emprendedor o las tiendas del IMA”.

También recordó otras obras emblemáticas de su administración.

Dijimos que íbamos a mejorar la atención de los enfermos de cáncer en un lugar moderno y de primer nivel, y lo hicimos, en la Ciudad de la Salud. Nos queda mucho por hacer y lo vamos a hacer”.

El presidente resaltó que el tren simboliza el impulso del país: “el progreso de Panamá no se detiene. Es la imagen viva de la fuerza motriz de nuestro país, un pueblo trabajador que es como la gran locomotora que impulsa nuestro desarrollo. Con paso firme vamos pa’lante, dejando atrás años de estancamiento económico”.

Las disculpas

En tono conciliador, Mulino se dirigió a quienes han cuestionado su estilo directo. “Sé que atravesamos un momento tenso y sensible. Entiendo que algunas personas pueden haberse sentido ofendidas y lamento que así haya sido. Este presidente no es perfecto. Si en algún momento me expresé de alguna forma que no gustó, pues lo siento, pido disculpas. Lo importante es que unidos podamos seguir adelante”.

Agregó que, a pesar de los ataques recibidos, opta por la reconciliación. Así como avanza el tren, yo también sigo adelante, a pesar de los insultos, difamaciones e injurias que he tenido, junto con mi familia. Y aunque no he recibido disculpas de nadie —por supuesto que no las van a dar— elijo perdonar, pasar la página, incluso los actos más injustos cometidos contra toda mi familia”.

Con tono autocrítico, el presidente reconoció que “no cuento con la cualidad poética y ceremonial. Dicho en buen panameño: tengo la mecha corta. A veces, mis palabras son un poco fuertes. Ese soy yo. Pero no son con mala intención. Puedo ser directo, y casi siempre lo soy, pero no soy mala gente. No guardo resentimientos ni rencores, y espero que quienes se hayan sentido por mis palabras, no los guarden”.

Mulino también mencionó obras reactivadas y olvidadas en Bugaba (Chiriquí), Metetí (Darién) y Colón, y dijo que su gobierno está acelerando proyectos clave como el Cuarto Puente sobre el Canal, la Línea 3 del Metro y nuevas plantas potabilizadoras del IDAAN.

Aprendí a recoger cada piedra que me lanzan y convertirla en parte de una obra que sirva a todos los panameños”, afirmó.

Además, destacó que el proyecto del tren generará más de 50 mil empleos directos e indirectos, un legado que, aseguró, quiere dejar al país.

José Raúl Mulino, abogado de profesión, llegó al poder el 5 de mayo de 2024, postulado por el partido Realizando Metas y el Partido Alianza.