Mulino se recupera de cirugía en el hombro realizada en Nueva York

El procedimiento quirúrgico en el hombro izquierdo del presidente de la República, José Raúl Mulino, en Nueva York, Estados Unidos, culminó de manera exitosa, según informó en redes sociales el mandatario.

"Me encuentro en proceso de recuperación ambulatoria durante los próximos 3 días", agrega el tuit.

Agradeció los "mensajes y llamados de apoyo" que recibió.

Mulino terminó ayer en la ONU su agenda que incluía un discurso en la sesión de la Asamblea General de este organismo en Nueva York.

La semana pasada Mulino anunció que se sometería a una operación, que sería costeada por él mismo.

La intervención quirúrgica se realizó en el Hospital de Cirugía Especial de la ciudad de Nueva York. En su momento, Mulino aseguró que se recuperará en su hotel y regresará a Panamá el 28 de septiembre para reanudar sus funciones el lunes siguiente.

Intervención en la ONU

Durante su intervención en el 80° periodo de sesiones de la Asamblea General de la ONU, el presidente abogó por una reforma integral del organismo internacional y reclamó una mayor representación de América Latina y el Caribe en los órganos de toma de decisión.

"Consideramos oportuna una reforma integral para asegurar que el Consejo de Seguridad sea más efectivo, la Asamblea General más representativa, las agencias especializadas más inclusivas y, sobre todo, reducir la burocracia. Panamá, al igual que otros países, pide una mayor representación de América Latina y el Caribe en los órganos de toma de decisiones", precisó.

Además, dijo que ha llegado el momento de que la arquitectura de la gobernanza multilateral se actualice”, afirmó. “Nuestra región es la principal exportadora de alimentos del planeta, tiene un canal estratégico que une el Atlántico con el Pacífico y detenta más del 50 % de la biodiversidad del mundo".

