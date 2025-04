Mulino confirma y defiende encuentro con diputados: ‘No hay más nada, será estrictamente social’

Panamá/El presidente José Raúl Mulino confirmó que este fin de semana se reuniría con los 48 diputados que apoyaron la reforma a la Caja del Seguro Social (CSS), hoy Ley 462.

Su reacción surgió luego de que algunas bancadas se distanciaran de un encuentro privado con él y otros indicaran que no participarían de ningún encuentro.

“Ante tanto revuelo, el almuerzo de mañana es una invitación personal a los 48 diputados que apoyaron con su voto la ley de CSS. No hay más nada y será estrictamente social en un restaurante de Penonomé”, escribió el mandatario en su cuenta de X.

Ante tanto revuelo, el almuerzo de mañana es una invitación personal a los 48 diputados que apoyaron con su voto la ley de CSS. No hay más nada y será estrictamente social en un restaurante de Penonome. — José Raúl Mulino (@JoseRaulMulino) April 4, 2025

Hoy, el mandatario durante el traslado del Hospital Oncológico manifestó que lo principal es que se logró salir de uno de los temas más complicados de la CSS: su ley.

Señaló que durante ese debate fue necesario ejercer mucho liderazgo y tener paciencia, porque se perdió mucho tiempo.

Fue la bancada de gobierno, Realizando Metas, quien mediante un post dio a conocer que sus diputados tenían luz verde para reunirse con el mandatario.

"Realizando Metas autoriza a sus 15 Honorables Diputados para que asistan a un convivio con otros Honorables Diputados este sábado, ya que fueron invitados por el Presidente José Raúl Mulino en su finca de Antón. Cabe destacar que el punto principal para el partido es resolver la horrible persecución política empezada por los gobiernos anteriores en contra de nuestro presidente Ricardo Martinelli", se lee en una publicación hecha en la red social X.

Bancada de Vamos se desmarca de reunión privada convocada por el Presidente

Minutos antes, la bancada independiente Vamos escribió que “frente al rumor de una potencial reunión a puertas cerradas con algunos diputados, por invitación del Presidente, comunicamos que en este equipo no avalamos reuniones a escondidas. Cualquier reunión debe ser debidamente anunciada con transparencia. El problema no es dialogar, sino cómo y con qué propósito se hace. La política que creemos y defendemos requiere transparencia, no secretos”.

Frente al rumor de una potencial reunión a puertas cerradas con algunos diputados, por invitación del Presidente, comunicamos que en este equipo no avalamos reuniones a escondidas. Cualquier reunión debe ser debidamente anunciada con transparencia.



El problema no es dialogar,… — vamosporpanama (@vamosporpanama) April 4, 2025

Como recordarán, esta propuesta de ley dejó ver las diferencias internas de la bancada independiente, que cuenta con 20 diputados en la Asamblea Nacional. Solo 10 diputadas de esa bancada votaron en contra.

En tanto, el diputado Ernesto Cedeño, del Movimiento Otro Camino, confirmó que fue invitado, pero rechazó asistir.

A mis amigos de esta red social les informo, que un asesor presidencial me invitó a una reunión social con el primer mandatario mañana, junto a otros colegas y le dije que no iba asistir. A mi no tienen que ofrecerme nada, ni un emparedado, por el ejercicio de mis funciones. Yo… — ERNESTO CEDEÑO A. (@ernestocedeno) April 4, 2025

La bancada del Partido Revolucionario Democrático, que en pleno votó en contra, escribió en la cuenta de su partido que “la bancada de diputados del PRD no ha sido invitada por el presidente de la República a ninguna reunión en su finca privada. Como partido de oposición, no asistiremos a encuentros que se den a espaldas del pueblo panameño. Todo diálogo debe ser público, transparente y comunicado oficialmente. Estamos siempre dispuestos a conversar por el bien del país, pero lo haremos en los espacios correctos y con el conocimiento de todos”.

Aclaramos al país:

La bancada de diputados del PRD no ha sido invitada por el presidente de la República a ninguna reunión en su finca privada.



Como partido de oposición, no asistiremos a encuentros que se den a espaldas del pueblo panameño. Todo diálogo debe ser público,… — PRD Panamá (@PRDesPanama) April 4, 2025

Este medio consultó a diputados de otras bancadas para saber si fueron invitados y si asistirían, pero hasta el momento, no habían respondido.