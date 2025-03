Mulino sobre venta de concesión de puertos: 'Sabía que se estudiaba, pero no conocía la magnitud de la transacción'

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, confirmó que tenía conocimiento de que se evaluaba la posible venta de la concesión de los puertos de Balboa y Cristóbal, pero aclaró que desconocía tanto la empresa compradora como la magnitud de la transacción que llevó a cabo CK Hutchison Holdings Ltd. en 23 países.

"Fue una transacción que, si bien yo sabía que se estaba conversando, no tuve conocimiento hasta el lunes de Carnaval del tamaño de la transacción que cerraron, vendiendo los puertos de Panamá y también otros puertos a nivel mundial de la compañía CK Hutchison Holdings Ltd. Ese pedazo de la historia yo no lo sabía", explicó el mandatario.

Mulino detalló que desde el inicio del proceso se identificaron cuatro empresas interesadas en la compra de la concesión y que finalmente una de ellas concretó la adquisición.

Siempre supimos de cuatro empresas que estaban interesadas en esto. Una de ellas fue la que compitió y parece que se llevó la venta", indicó.

Según el presidente, la venta de los puertos panameños forma parte de una transacción global, pero en el caso del país, "es una transacción aparte, hasta donde tengo entendido, que nos permite de mucha comodidad la evaluación". En este sentido, señaló que el administrador de la Autoridad Marítima Portuaria solicitó el lunes pasado al gerente de Panamá Ports Company toda la información legal, contractual y financiera de la operación.

Por ley, eso tiene que llevar un visto bueno o una aprobación del Ejecutivo porque se está llevando a cabo una transferencia de control en la concesión. No conocemos detalles, es una comercial", afirmó.

Explicó además que la venta no se realizó directamente con Panamá Ports Company, sino a nivel de holding en Hong Kong, ya que la transacción involucra empresas de capital accionario de la concesionaria en el país.

Auditoría en marcha y control fiscal

Mulino recordó que, mientras se espera la entrega de la documentación requerida, se ha solicitado a la Contraloría avanzar con las auditorías relacionadas con la concesión.

Hemos pedido a la Contraloría que avance con paso redoblado con los auditos que están relacionados a esa concesión y el apoyo que está teniendo de la DGI sobre el comportamiento fiscal desde que esta compañía está operando en el país desde 1997", dijo.

A inicios de este mes, CK Hutchison Holdings Ltd., anunció un acuerdo para vender la concesión de sus puertos en 23 países, incluyendo Panamá, donde opera los puertos de Balboa y Cristóbal a través de Panama Ports Company. La compra fue realizada por el consorcio estadounidense BlackRock-TiL, que adquirirá el 90% de la participación de CK Hutchison en la empresa. La concesión de los puertos panameños se firmó en 1997 y, en 2021, se extendió hasta 2047.

Mulino sobre la presión de Trump: “Una buena pregunta”

Consultado sobre si la compra de los puertos por parte de una empresa estadounidense BlackRock-TiL, sumado a la reciente acogida de vuelos de migrantes por parte de EE.UU., podría hacer que Donald Trump desistiera de su presión sobre el Canal de Panamá, Mulino respondió con humor: "Una buena pregunta, yo quisiera poder tener la respuesta", sonrió.

En cuanto a la posibilidad de que se realicen más vuelos de migrantes, el mandatario señaló: "Sinceramente, no lo sé, yo no tengo mucha disposición de hacerlo, nos dejan con el problema. Un día a la vez".