Túnel de la línea 3 del Metro: trabajos ralentizados en la fase de perforación en roca

Panamá/El presidente de la República, José Raúl Mulino, informó este jueves que el túnel de la Línea 3 del Metro de Panamá avanza "a buen ritmo" y ya ha alcanzado el 15% de su construcción.

Dijo que, según el último informe recibido esta mañana, la excavación del túnel de 4.5 kilómetros de longitud y 13.5 metros de diámetro continúa en fase de perforación en roca, lo que ha ralentizado levemente el progreso.

El mandatario detalló, que actualmente, se están colocando un promedio de ocho anillos al día, cada uno con un ancho de 2 metros, lo que permite avanzar aproximadamente 16 metros diarios. Hasta la fecha, se han instalado 310 anillos, equivalentes a 600 metros de túnel completado.

Mulino destacó la importancia de mantener este ritmo, ya que el túnel es una pieza clave para la conclusión de la Línea 3, la cual conectará Panamá Oeste con la ciudad de Panamá.

El Metro de Panamá, sobre todo la Línea 3, depende de este túnel para poder concluir el tramo que comenzó en Panamá Oeste y que está próximo a terminarse en Howard", explicó.

El mandatario también reconoció los retrasos ocasionados por la demora en la construcción del Cuarto Puente sobre el Canal de Panamá, lo que ha generado un desajuste en los tiempos de finalización de ambos proyectos. "No van a coincidir; en muchas ocasiones lo he explicado, primero va a estar el tren y luego el túnel. No es culpa nuestra, sino de la forma en que se demoró el Cuarto Puente", afirmó.

A pesar de estos desafíos, el avance del túnel es considerado positivo. "Lo importante es que está caminando a buena velocidad", concluyó Mulino, resaltando que aún quedan algunos meses de trabajo para completar esta fase crucial del proyecto.

Cabe señalar que, la Línea 3 del Metro de Panamá está diseñada para transportar aproximadamente 160,000 pasajeros diariamente, con una capacidad máxima de hasta 20,000 personas por hora en cada sentido durante las horas pico.

Cada uno de los 26 trenes que conformarán la flota contará con seis vagones, permitiendo una capacidad total de mil pasajeros por tren, de los cuales 250 podrán ir sentados.