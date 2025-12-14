Colapso de sistemas de aguas residuales afecta a varias comunidades de David

Indicaron que las autoridades han estado anuentes al problema, realizando trabajos paliativos que demoran una o dos semanas, sin embargo, persiste esta situación que ellos esperan sea solucionada de forma definitiva para evitar seguir siendo perjudicados.

Chiriquí/Los residentes de los sectores de Ivu Pueblo Nuevo, Ivu Dos Pinos y Altos del Río en David aseguraron que no aguantan más los malos olores y la proliferación de mosquitos, además de las constantes enfermedades gastrointestinales y respiratorias que vienen sufriendo debido al colapso de los sistemas de aguas residuales en esta localidad.

Aseguran que llevan más de 5 meses en estas deficiencias que está provocando que estas personas, especialmente menores de edad y adultos mayores, se enfermen sin que se les dé una respuesta concreta.

Se trata del colapso de los sistemas de aguas residuales que se derraman por la carretera y cerca de sus casas, provocando hedores que son insoportables.

Elia González, residente de Altos del Río, explicó que el Idaan quedó de colocar unos codos, pero hasta la fecha no han vuelto.

"Ya hacen 5 meses de estas aguas servidas. Tenemos niños, son los perjudicados, hasta se han caído", reclamó.

"El remedio fue peor que la enfermedad", dijo Elida Carreño, residente de Altos del Río, al explicar que el Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales instaló un tubo para buscar una solución temporal, pero esto ha traído más complicaciones al problema.

Indicaron que las autoridades han estado anuentes al problema, realizando trabajos paliativos que demoran una o dos semanas, sin embargo, persiste esta situación que ellos esperan sea solucionada de forma definitiva para evitar seguir siendo perjudicados.

Denunciaron que ya hay algunos de estos ciudadanos, especialmente niños, con enfermedades respiratorias, además de gastrointestinales, que han debido estar hospitalizados durante semanas, una situación que puede provocar una agudización del problema de salud pública en estas localidades de David.

Información de Dmetrio Ábrego

