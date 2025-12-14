Naviferias: Estos son los lugares donde habrá venta de jamones este lunes 15 de diciembre

Las Naviferias del IMA iniciaron el pasado 2 de diciembre y se extenderán hasta el 19 de diciembre , según establece el calendario divulgado por la entidad. Durante este periodo, se mantiene la venta de la caja navideña a un costo de 15 dólares.

Las tradicionales Naviferias del Instituto de Mercadeo Agropecuario (IMA) continúan desarrollándose en distintos puntos del país como parte del programa de apoyo a la economía familiar durante la temporada navideña.

Este lunes 15 de diciembre, las jornadas de venta se realizarán en Panamá Oeste y la provincia de Panamá.

📌Punto 1

En Panamá Oeste, la Naviferia se llevará a cabo en la cancha techada de Bejuco, en el distrito de Chame.

📌Punto 2

Mientras que en la provincia de Panamá los puntos habilitados serán el gimnasio de Agua Bendita, en Chilibre, y la cancha del sector 11 de Alcalde Díaz, en La Cabima.

De acuerdo con el IMA, las ventas iniciarán desde las 7:00 a.m., por lo que se recomienda a los ciudadanos llegar temprano para garantizar su compra. La institución reiteró que es obligatorio presentar la cédula de identidad personal y llevar una bolsa reutilizable, como parte de las medidas establecidas para el desarrollo ordenado de las Naviferias.

Las Naviferias del IMA iniciaron el pasado 2 de diciembre y se extenderán hasta el 19 de diciembre, según establece el calendario divulgado por la entidad. Durante este periodo, se mantiene la venta de la caja navideña a un costo de 15 dólares.

La caja navideña incluye cinco productos básicos: un jamón tipo picnic, una bolsa de arroz de 5 libras, una botella de aceite o una lata de piña, una libra de azúcar y una lata de guandú, con el objetivo de apoyar a las familias panameñas en la preparación de sus alimentos durante las fiestas de fin de año.

El IMA reiteró el llamado a la ciudadanía a respetar las normas establecidas y recordó que las Naviferias forman parte de un esfuerzo para garantizar el acceso a productos de la canasta básica a precios accesibles, al tiempo que se promueve el orden y la transparencia en el proceso de venta.

El director de la institución, Nilo Murillo, ha reiterado que no permitirá el "juega vivo" con la reventa de los jamones. Actualmente, se adelanta una investigación por supuesta reventa de jamones en el sector de Chepo.

Otros contenidos que puede leer: