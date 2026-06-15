Joven de 20 años muere ahogado en playa de Nueva Gorgona tras ser arrastrado por una resaca

El cuerpo fue hallado cerca de las 9 de la mañana de este lunes. La víctima se encontraba en el área con amigos cuando una fuerte resaca lo arrastró y no pudo salir.

Un joven de aproximadamente 20 años de edad, residente del sector de La Bonanza, en Nuevo Emperador-Arraiján, murió tras ser arrastrado por una resaca en Playa Boquilla de Nueva Gorgona, en el distrito de Chame. Se trata de la primera muerte por inmersión en playa registrada en la provincia de Panamá en lo que va del año.

El cuerpo fue localizado cerca de las 9 de la mañana de este lunes. Al lugar se trasladaron unidades del Ministerio Público, personal de Criminalística, el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IML) y agentes de la Policía Nacional, quienes realizaron el levantamiento del cadáver e iniciaron las investigaciones correspondientes.

El joven fue reportado como desaparecido desde la tarde del domingo, por lo que en horas de la noche se realizaron labores de búsqueda en la zona, sin embargo, no fue hasta esta mañana que el cuerpo fue encontrado flotando y trasladado a un área segura mientras se aguardaba la llegada de las autoridades.

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Lo que ocurrió

Bolívar Nieto, encargado del Sinaproc en Panamá Oeste, contó que la víctima se encontraba en la playa junto a un grupo de amigos cuando fue atrapada por una fuerte resaca que le impidió salir del agua. Uno de los acompañantes intentó ingresar al mar para rescatarlo, pero la intensidad de la corriente se lo impidió. El joven se sumergió y no logró salir con vida. Ninguna otra persona resultó herida.

Hizo un llamado a la ciudadanía a extremar las medidas de seguridad al visitar áreas acuáticas: verificar las condiciones del mar antes de ingresar, no bañarse en zonas con oleaje fuerte o resacas activas, y mantener a niños y personas no expertas bajo supervisión permanente.

En lo que va del año se han reportado tres muertes por inmersión en la provincia de Panamá Oeste, aunque esta es la primera ocurrida en una playa.

Información de Yiniva Caballero