Jóvenes panameños se capacitan en turismo digital con enfoque en inteligencia artificial y blockchain

Uno de los datos más relevantes es que el 75% de los participantes se encontraba desempleado al iniciar el diplomado, una realidad que podría cambiar gracias a las oportunidades que surjan tras su certificación.

Un grupo de 82 jóvenes panameños culminó un diplomado en turismo digital, donde adquirieron habilidades en inteligencia artificial aplicada al sector, blockchain y bitcoin, con el objetivo de diseñar experiencias turísticas innovadoras y adaptadas a las nuevas tendencias del mercado.

Durante 12 semanas y 120 horas de formación, los participantes se prepararon en herramientas tecnológicas que hoy son clave para hacer más competitivo y productivo el sector turístico.

Entre los beneficiarios se encuentra Yanilka Jiménez, quien explicó que busca aplicar los conocimientos adquiridos para promover destinos en áreas comarcales, destacando su potencial turístico.

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Por su parte, Ethan Ramos señaló que esta capacitación le permitirá combinar su aspiración de convertirse en piloto con el turismo, mediante la promoción de recorridos aéreos por distintas regiones del país.

En tanto, NeiLye Ettie destacó la importancia de herramientas digitales como los chatbots para mejorar la comunicación con los clientes en emprendimientos turísticos, facilitando la atención virtual y una interacción más directa.

La presidenta de Cospae, Carmen Sealy Broce, indicó que los participantes provienen de diversas áreas, no solo del turismo, sino también de tecnología y administración, lo que enriquece la visión del sector y permite abordarlo desde una perspectiva digital.

Asimismo, expertos resaltaron que el turismo actual exige el desarrollo de competencias tecnológicas. El vocero de International Youth Foundation, Andrés Varón subrayó que este tipo de iniciativas despiertan el interés de los jóvenes y les permiten crear nuevos servicios, experiencias, estrategias de mercadeo y sistemas de transacciones seguras mediante blockchain.

Uno de los datos más relevantes es que el 75% de los participantes se encontraba desempleado al iniciar el diplomado, una realidad que podría cambiar gracias a las oportunidades que surjan tras su certificación.

De hecho, representantes del sector turístico, como la Asociación Panameña de Hoteles (Apatel) y la Cámara de Turismo, adelantaron que buscarán integrar a estos jóvenes mediante la nueva ley de pasantías, facilitando su inserción laboral en un sector con alta demanda de personal.

El diplomado fue organizado por el Consejo del Sector Privado para la Asistencia Educacional, en alianza con la International Youth Foundation y la Universidad Única FAM, como parte de los esfuerzos por fortalecer el talento joven en áreas clave para el desarrollo económico del país.

Información de Jorge Quiróz