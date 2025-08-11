Juan Díaz celebra 112 años entre tradiciones culturales y grandes retos comunitarios

En materia ambiental, el representante señaló la necesidad de mejorar la cultura ciudadana en la disposición de desechos y reforzar la flota de camiones para la recolección de basura.

Ciudad de Panamá/El corregimiento de Juan Díaz se prepara para conmemorar este 14 de agosto sus 112 años de fundación, con una agenda de actividades que resaltan su identidad cultural, pero también en medio de desafíos que marcan la gestión de sus autoridades locales.

David Bernal, representante de Juan Díaz, destacó que la comunidad es reconocida como “capital del deporte, la educación y la cultura”, con patrimonios inmateriales como las comparsas de Concepción y los Soneros de San Pedro, así como artesanos, escultores y músicos que mantienen vivas tradiciones como las máscaras de diablo, la pintura y el folclor.

La celebración iniciará el 14 de agosto a las 6:00 p.m. en el Parque Leodoro Patiño, con una misa solemne acompañada de interpretaciones musicales, seguida de una noche cultural que incluirá la coronación de la reina, presentaciones de salsa, agrupaciones locales y muestras artísticas. El 21 de agosto, el Concejo Municipal sesionará en el corregimiento, y el 31 se realizará el desfile folclórico con la participación de bandas escolares e independientes.

Retos en la gestión

Bernal reconoció que este primer año de gestión ha estado marcado por desafíos, entre ellos la recuperación económica tras la pandemia, que afectó sectores como la construcción y redujo oportunidades laborales. Para enfrentar esta situación, se han desarrollado más de 18 cursos de capacitación en conjunto con el Inadeh, con el objetivo de fortalecer las habilidades laborales de los residentes.

En materia ambiental, el representante señaló la necesidad de mejorar la cultura ciudadana en la disposición de desechos y reforzar la flota de camiones para la recolección de basura. Actualmente, el corregimiento cuenta con seis o siete vehículos, cuando debería tener al menos doce.

Otro de los problemas señalados son las inundaciones, especialmente en el sector de La Gallinaza, donde el agua queda estancada debido a la falta de dragado hacia el mar. El corregimiento se encuentra en estado de alerta y a la espera de un informe técnico del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), mientras se gestiona apoyo del Gabinete de Riesgos para liberar las obstrucciones y reducir el riesgo de anegaciones.

“Queremos invitar a toda la comunidad a ser parte de estas celebraciones, pero también a trabajar juntos para resolver los problemas que nos afectan”, expresó Bernal.