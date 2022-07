Diputado Vásquez arremete contra gestión del ministro Pino

El ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, se presentó ante la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional para sustentar un crédito adicional para renovar la flota vehicular y la compra de chalecos y cascos para la Policía Nacional.

Sin dar espacio a interrupciones, el diputado, Juan Diego Vásquez, arremetió contra el ministro de Seguridad, Juan Manuel Pino, al cuestionarle sobre el presupuesto de los estamentos de seguridad que cada año aumenta, sin que el efecto de estos recursos se vea reflejado en la disminución de la delincuencia y la tasa de homicidios en el país.

“Si vamos a respetarnos vamos a respetarnos y vamos a hablar de lo que yo sueño… un Panamá donde no haya femicidio; donde la violencia doméstica y de genero disminuya y no aumente, pero eso no está pasando ni en dos ni en tres años que lleva su Gobierno y usted como ministro… Entonces cual es el problema… será el ministro”, aseveró Vásquez.

La indignación del diputado independiente se despertó, cuando la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional le aprobó tres créditos adicionales por $7.3 millones, para el pago a proveedores, compras de vehículos y combustibles de la fuerza pública.

“Las cifras siguen aumentando en varios tipos penales, pero usted tiene cada año más dinero… no tiene el que querrá, y las denuncias siguen aumentando y las mujeres siguen falleciendo. Dígame a mí si usted comprende eso y no me diga que yo no comprendo, porque a diferencia de usted yo estoy en la comunidad “, siguió refutando.

En medio de los cuestionamientos, Vásquez, le preguntó al titular de Seguridad si alguna vez ha ido a la comunidad del Cucuy, en San Miguelito, donde aseveró no ver unidades policiales, por lo que le pidió ser responsable y comprender la situación de seguridad que se vive en ese punto de San Miguelito al igual que en otras zonas del país.