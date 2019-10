Ante la decisión de la jueza, la defensa anunció que presentará una apelación y que se espera sea resuelta el próximo 1 de noviembre.

En audiencia de cumplimiento, a petición del MP, la Juez niega la solicitud de libertad vigilada a exdirextor del Pan, la defensa apeló y se realizará audiencia el 1 de noviembre.

“La juez hizo un cálculo, porque él no ha iniciado un cumplimiento de la pena (…) Son 1,825 días que equivale más o menos a 60 meses, de ahí se tiene que restar la prisión preventiva, el arresto domiciliario y si mi memoria no me falla le quedan 494 días por cumplir”, señaló la fiscal del caso Zuleyka Moore.

Guardia Jáen fue condenado a cinco años de cárcel por peculado y blanqueo de capitales en perjuicio del PAN, durante la administración del expresidente Ricardo Martinelli.