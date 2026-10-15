Aprehenden a empresario en Colón por presunto blanqueo de capitales en caso de lesión patrimonial

El caso está relacionado con el uso y manejo de fondos de la Junta Comunal de Barrio Sur, en Colón, correspondientes al Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS).

Un empresario fue aprehendido en la provincia de Colón por su presunta vinculación con el delito de blanqueo de capitales, dentro de una investigación relacionada con el manejo de fondos de la Junta Comunal de Barrio Sur que habría ocasionado una lesión patrimonial de B/. 565,473.43.

La diligencia fue desarrollada por la Procuraduría General de la Nación (PGN), a través de la Fiscalía Anticorrupción, como parte de la Operación Litus Ultra, en coordinación con la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) y el Grupo Alfa de la Policía Nacional.

Durante el allanamiento realizado en la residencia del empresario, las autoridades ubicaron documentos y equipos tecnológicos que serán sometidos a los análisis correspondientes como parte de las investigaciones.

El caso está relacionado con el uso y manejo de fondos de la Junta Comunal de Barrio Sur, en Colón, correspondientes al Programa de Desarrollo de Interés Social (PDIS).

Según la información divulgada por el Ministerio Público, un informe de la Contraloría General de la República identificó una lesión patrimonial de B/. 565,473.43 en perjuicio de esa entidad.

Por esta misma causa penal, otras cuatro personas están vinculadas al proceso, entre ellas un exalcalde de Colón, quien también figura como imputado.

La Procuraduría informó que el empresario aprehendido será puesto a órdenes del Juzgado de Garantías, donde se realizarán las audiencias correspondientes.

Por este caso permanecen bajo detención el exalcalde Alex Lee, la exrepresentante de Barrio Sur Marta Macías, un exfiscalizador de la Contraloría General de la República, entre otras personas.