'Cholo Chorrillo', el panameño que dirigía desde Panamá una red de envío de drogas a Estados Unidos

Panamá/Durante años, su nombre circuló en informes policiales y expedientes judiciales como una pieza clave del narcotráfico regional. Jorge Rubén Camargo Clarke, alias “Cholo Chorrillo”, señalado como cabecilla de la pandilla panameña Baghdad, operaba desde Panamá una estructura criminal dedicada al envío de drogas hacia Estados Unidos, una actividad que finalmente lo llevó a ser condenado por un tribunal federal estadounidense por narcotráfico internacional.

Las investigaciones en su contra se remontan a abril de 2017, cuando las autoridades comenzaron a desentrañar el funcionamiento de una organización criminal transnacional encargada de recibir cargamentos de droga procedentes de Colombia, para luego movilizarlos dentro del territorio panameño y enviarlos a su destino final en suelo estadounidense. La red contaba con células operativas en El Chorrillo, Boca La Caja, Panamá Oeste y la Isla San Miguel, en el Archipiélago de las Perlas, según se desprende de las investigaciones de la Fiscalía Primera Superior de Drogas.

Desde estos puntos estratégicos, la organización coordinaba la logística mediante llamadas telefónicas y reuniones previas, planificando rutas, movimientos y tiempos de traslado de los cargamentos. De acuerdo con la Fiscalía, Camargo Clarke dirigía la estructura desde Panamá, controlando los envíos y manteniendo el enlace con los destinos finales en Estados Unidos.

El grupo no solo se dedicaba al trasiego de drogas, sino que había desarrollado un esquema financiero paralelo para ocultar el origen ilícito del dinero. La organización realizaba la constitución de sociedades, negocios y compras de bienes a través de testaferros, con el objetivo de evadir los controles de las autoridades y blanquear los fondos dentro del sistema financiero.

Aunque en 2018 Camargo Clarke permaneció detenido de forma preventiva en Panamá, un tribunal le concedió una medida cautelar de impedimento de salida del país y reporte periódico, dictada por el juez Luis De León Guardia. Sin embargo, esta decisión no logró frenar su huida. El señalado escapó del país, burlando los controles judiciales y manteniéndose prófugo de la justicia panameña y estadounidense.

Su captura se concretó años después, en Grecia, Alajuela, Costa Rica, mediante una operación conjunta de Interpol y la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, según informó el medio Teletica. Para entonces, Camargo Clarke ya era requerido por la DEA, tras una acusación presentada en la Corte de Los Ángeles, California, por delitos relacionados con el tráfico internacional de drogas.

La imputación en Estados Unidos se remonta a enero de 2020, en una corte del Distrito Central de California, donde se le acusó de conspiración para distribuir cocaína. Este proceso culminó con una condena por narcotráfico internacional.

Además de los cargos por narcotráfico, Camargo Clarke también ha sido vinculado en Panamá a investigaciones por homicidio, reforzando el perfil criminal que las autoridades atribuyen a quien, según las pesquisas, operó desde Panamá una de las estructuras de envío de drogas hacia Estados Unidos, hasta que su trayectoria delictiva terminó sellada por una sentencia en la justicia federal norteamericana.