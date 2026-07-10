Condenan a 16 años de prisión a un hombre por homicidio en Coclé

Coclé/Un hombre de 26 años fue condenado a 16 años de prisión por el delito de homicidio doloso agravado, luego de que la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Regional de Coclé lograra una sentencia mediante un acuerdo de pena.

La sentencia fue emitida durante una audiencia de acusación y validación de acuerdo de pena celebrada el 6 de julio de 2026. Además de la pena principal, el tribunal le impuso la prohibición de portar armas de fuego por un período de 16 años, una vez cumpla la condena de prisión.

De acuerdo con la investigación del Ministerio Público, los hechos ocurrieron el 19 de enero de 2026 en el sector de Pozo Azul Arriba, Loma Grande, corregimiento de Chiguirí Arriba, cuando el hoy sentenciado atacó con un cuchillo a un hombre de 43 años, quien falleció en el lugar a consecuencia de las heridas.

Según los primeros informes, el crimen habría ocurrido durante un intento de robo, en el que el hombre recibió una herida mortal. De manera extraoficial, se conoció que la víctima había llegado recientemente desde la ciudad de Panamá a esta comunidad montañosa.

La Procuraduría General de la Nación informó que la condena se obtuvo como parte de las investigaciones desarrolladas por la Fiscalía Regional de Coclé y reiteró su compromiso de ejercer la acción penal en los casos que correspondan, conforme a la Constitución y la ley.