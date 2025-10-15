Corte concede amparo a favor de Ramón Ashby y le cambia condena por trabajo comunitario

Ciudad de Panamá/La Corte Suprema de Justicia le concedió un amparo de garantías constitucionales a la defensa del exrepresentante de Calidonia, Ramón Ashby, y revocó la medida impuesta por el Tribunal Superior de Apelaciones de cumplir su condena de 60 meses de prisión en un centro penitenciario.

En primera instancia, un juez de Cumplimiento le había otorgado un reemplazo de pena a Ashby por trabajo comunitario en el centro de salud de Parque Lefevre.

Entre las medidas impuestas se incluía la presentación de informes quincenales sobre sus actividades, la prohibición de consumir alcohol o drogas, restricciones para salir del país sin autorización judicial y el mantenimiento de una conducta ejemplar.

Lo anterior fue rechazado por el Ministerio Público, que a través de la Fiscalía Anticorrupción interpuso un recurso de apelación, que luego fue analizado por el Tribunal de Apelaciones, quien revocó dicha decisión.

Ashby fue condenado por el delito de peculado doloso agravado en perjuicio de la junta comunal de Calidonia, lesión que, según la Contraloría General de la República, superó los 400 mil dólares.

El amparo fue dado a conocer este miércoles por medio del Edicto No. 1382 y con el que se deja sin efecto la resolución con fecha 12 de diciembre de 2024 proferida por el Tribunal Superior de Apelaciones.