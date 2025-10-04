La golpeó y amenazó de muerte: hombre queda detenido por violencia doméstica en la comarca Ngäbe Buglé

Un hombre de 32 años quedó bajo detención provisional tras ser imputado por el delito contra el orden jurídico y familiar, en un caso de violencia doméstica ocurrido en el corregimiento de Ñurum, en la Comarca Ngäbe Buglé.

Durante la audiencia de control de garantías, la Fiscalía de la Personería de Ñurum presentó ante el Tribunal de Garantías los elementos de convicción recabados en conjunto con la Policía Nacional, los cuales permitieron sustentar la solicitud de legalización de la aprehensión, la formulación del cargo y la imposición de la medida cautelar.

El Ministerio Público detalló que el imputado fue acusado de agredir físicamente a su pareja sentimental, provocándole graves heridas, además de amenazarla en múltiples ocasiones con acabar con su vida. Ante estos hechos y el riesgo procesal que representa para la víctima, el juez de garantías decidió ordenar la detención provisional.

La violencia doméstica continúa siendo uno de los principales flagelos que enfrenta la sociedad panameña. De acuerdo con cifras del Ministerio Público, solo en el año 2024 se presentaron más de 14 mil denuncias en todo el país, lo que confirma que este delito se mantiene entre los de mayor incidencia.

Las provincias de Panamá, Panamá Oeste y Chiriquí concentran la mayor cantidad de casos, aunque también se registran denuncias frecuentes en las comarcas indígenas, especialmente en la Ngäbe Buglé. La mayoría de las víctimas son mujeres y menores de edad, quienes reportan agresiones físicas, psicológicas, sexuales y amenazas.