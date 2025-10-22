Detención provisional a uno de los más buscados por homicidio en Puente del Rey

De acuerdo con las investigaciones, el hecho se registró el domingo 10 de agosto de 2025 , alrededor de las 9:30 p.m. , cuando un hombre de 44 años fue asesinado a tiros dentro de su residencia , ubicada en el sector de Puente del Rey , en el corregimiento de Parque Lefevre .

Panamá/El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Mike Zuñiga Rodríguez, ordenó la detención provisional de un ciudadano de 24 años, imputado por la presunta comisión de los delitos de homicidio doloso agravado y asociación ilícita.

La decisión fue adoptada durante una audiencia de control de garantías realizada este miércoles, en la cual el juez consideró que la medida cautelar era “necesaria y proporcional” ante la gravedad de los hechos y los riesgos procesales existentes, entre ellos el peligro de fuga, la posible afectación de pruebas y el riesgo para la comunidad.

Se trata de Blas Alberto Herrera Oberto, quien fuera aprehendidos ayer martes por la Policía Nacional hizo efectiva en el corregimiento de Ancón.

Por este mismo hecho se mantiene la búsqueda de Jorge Yabdel Domínguez Batista y Anel Isaías Ruiz Martínez; cualquier información sobre estas dos personas puede ser brindada de forma anónima a los teléfonos 524-2514 o 511-9081.

Previo a la medida, el tribunal legalizó la aprehensión del imputado y escuchó la formulación de cargos presentada por el fiscal Claudio Cortez, del Ministerio Público.

El acusado estuvo representado por el abogado defensor Vicente Chiyambo, mientras que la defensa de las víctimas fue ejercida por Karina Martínez.

El homicidio ocurrió en agosto en Panamá Viejo

De acuerdo con las investigaciones, el hecho se registró el domingo 10 de agosto de 2025, alrededor de las 9:30 p.m., cuando un hombre de 44 años fue asesinado a tiros dentro de su residencia, ubicada en el sector de Puente del Rey, en el corregimiento de Parque Lefevre.

El caso sigue bajo investigación del Ministerio Público, que busca determinar la posible participación del detenido en una red criminal vinculada a delitos contra la vida y la integridad personal.