Detención provisional por estafa: mujer habría engañado a familiares con servicios de bodas

De acuerdo con las autoridades, el tribunal consideró que existía riesgo de desatención del proceso, además de la naturaleza del hecho investigado, para aplicar la medida cautelar.

Una mujer fue detenida provisionalmente tras ser acusada de estafar a miembros de su propia familia mediante un supuesto paquete de servicios para bodas, informó el Ministerio Público.

La medida fue ordenada durante una audiencia de garantías, en la que se legalizó la aprehensión, se imputó a la mujer por el delito de estafa agravada y se decretó la detención provisional, a solicitud de la Sección Tercera de Delitos contra el Patrimonio de la Fiscalía Metropolitana.

Según la investigación, la imputada, quien mantiene otras causas penales desde el año 2022, recibió pagos de parte de familiares entre 2023 y 2024, logrando obtener la suma de 10 mil 289 dólares, sin que posteriormente entregara lo prometido.

La aprehensión de la mujer se dio durante un allanamiento realizado el pasado 16 de enero en el corregimiento de Juan Díaz.