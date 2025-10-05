Decretan detención provisional para dos vinculados al homicidio de Boris Guerra en Changuinola

La captura de los sospechosos se produjo el sábado 4 de octubre en horas de la tarde, durante el desarrollo de la Operación Jacob, llevada a cabo por la Policía Nacional y el Ministerio Público. El operativo tenía como objetivo localizar a los presuntos responsables del crimen.

Changuinola, Bocas del Toro/Un juez de garantías decretó la detención provisional de dos personas vinculadas al homicidio de Boris Guerra, de 30 años, hecho ocurrido el pasado 23 de septiembre en el distrito de Changuinola, provincia de Bocas del Toro.

La Fiscalía Regional de Bocas del Toro informó que el juez también realizó la imputación de cargos por los delitos de privación de libertad y homicidio agravado a estas dos personas.

La captura de los sospechosos se produjo el sábado 4 de octubre en horas de la tarde, durante el desarrollo de la Operación Jacob, llevada a cabo por la Policía Nacional y el Ministerio Público. El operativo tenía como objetivo localizar a los presuntos responsables del crimen.

Hallazgo del cuerpo en fosa clandestina

Días antes, las autoridades habían confirmado el hallazgo de un cuerpo en avanzado estado de descomposición dentro de una fosa clandestina ubicada en el sector de Finca 4, en Changuinola.

Tras las pruebas forenses, la Fiscalía Regional de Bocas del Toro confirmó que se trataba de Boris Guerra, quien había sido privado de su libertad en su residencia en horas de la madrugada del 23 de septiembre.

El descubrimiento se logró gracias a labores de investigación conjunta entre el Ministerio Público, la Policía Nacional y el uso de unidades caninas, que permitieron ubicar el sitio exacto.

En el lugar, personal de criminalística de la Dirección de Investigación Judicial realizó el levantamiento del cuerpo e inició las diligencias correspondientes.

Búsqueda de un tercer implicado

De acuerdo con testigos, alrededor de las 2:30 a.m. del 24 de septiembre, varios hombres ingresaron a la vivienda de la víctima en Finca 4, lo golpearon y lo obligaron a abordar un vehículo color blanco. De forma posterior, sus familiares presentaron la denuncia ante la Fiscalía de Changuinola, lo que activó la investigación y los operativos de inteligencia.

Las autoridades confirmaron que continúa la búsqueda de una tercera persona presuntamente vinculada al caso, mientras avanzan las investigaciones para esclarecer el crimen y determinar todas las responsabilidades.