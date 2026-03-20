Exdirector regional del Ifarhu de Panamá Este queda bajo detención domiciliaria por caso de peculado

Las investigaciones apuntan a un manejo irregular de fondos públicos , en el que también figura un comerciante de origen chino, de 40 años .

El exdirector de la agencia regional del Instituto para la Formación y Aprovechamiento de Recursos Humanos (Ifarhu) de Panamá Este, Manuel de Jesús Lamela, quedó bajo detención domiciliaria luego de ser llevado a audiencia, en la que fue imputado por la presunta comisión del delito de peculado doloso agravado que habría causado una lesión económica de más de $145 mil al Estado.

La medida fue ordenada por la juez de garantías Yazmín Jaén, quien además le impuso prohibición de salida del país y le restringió acercarse a cualquier agencia del Ifarhu, así como a otros implicados en la investigación.

De acuerdo con las pesquisas, el caso, que se investiga desde junio de 2022, apunta a un manejo irregular de fondos públicos, en el que también figura un comerciante de origen chino, de 40 años, a quien se le investiga por realizar los cambios y cobros a través de cheques, que le eran endosados, del programa de asistencia social educativa conocido como Pase-U.

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A este segundo imputado se le aplicaron medidas menos severas: deberá reportarse dos veces por semana (lunes y jueves), tiene impedimento de salida del país, deberá entregar su pasaporte y también tiene prohibido acercarse a sedes del Ifarhu o a otros involucrados en este caso.

Durante la audiencia, el Ministerio Público, representado por el fiscal Ricardo Hou Villanueva, logró que se legalizara la aprehensión y se admitiera la formulación de cargos contra ambos.

Las aprehensiones de los dos imputados se dieron la mañana de ayer jueves, en Nuevo Tocumen y en Brisas del Norte, donde la Fiscalía ubicó documentos y equipos tecnológicos relacionados con la investigación.

Se trata de una investigación por la presunta comisión del delito contra la administración pública en su modalidad de peculado que habría dejado una lesión de $145,265.80 en perjuicio del Ifarhu.