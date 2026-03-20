Hombre es condenado a 45 años de prisión por ataque a tiros que mató a padre e hijo

Este caso está vinculado a un hecho ocurrido la madrugada del 30 de enero de 2023 en el sector de El Chorrillo, específicamente en las inmediaciones del edificio Hortensia 13.

Un hombre fue condenado a 45 años de prisión como coautor de los delitos de homicidio doloso y tentativa de homicidio, tras una decisión confirmada por el Tribunal Superior de Apelaciones, informó la Procuraduría General de la Nación.

La sentencia se mantiene luego de que la Sección de Homicidio y Femicidio de la Fiscalía Metropolitana presentara un recurso de anulación, cuyo resultado permitió ratificar el fallo condenatorio de primera instancia. Además de la pena principal, el sentenciado deberá cumplir una inhabilitación para ejercer funciones públicas por el mismo periodo, una vez finalice su condena.

Te puede interesar: Idaan y Minsa detectan fallas en calidad del agua en Llano de Piedra, recomiendan hervirla

Este caso está vinculado a un hecho ocurrido la madrugada del 30 de enero de 2023 en el sector de El Chorrillo, específicamente en las inmediaciones del edificio Hortensia 13.

De acuerdo con las investigaciones, el ahora condenado llegó al lugar junto a otros individuos y disparó contra un grupo de personas que se disponían a retirarse en un vehículo tipo camioneta. El ataque dejó como saldo la muerte de dos personas, padre e hijo, y heridas a otras dos víctimas, entre ellas un menor de edad.

Las autoridades reiteraron que este tipo de decisiones judiciales forman parte de los esfuerzos por combatir los delitos contra la vida y garantizar justicia para las víctimas.