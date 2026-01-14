Decretan detención provisional para exrepresentante y extesoreros de Cristóbal en Colón

Colón/Un juez de garantías ordenó la detención provisional del exrepresentante del corregimiento de Cristóbal en Colón, Edgar Góndola, en audiencia de este miércoles 14 de enero, donde le imputaron cargos por el delito contra la administración pública en la modalidad de peculado.

Góndola fue aprehendido el martes en una operación desarrollada por la Fiscalía Anticorrupción, luego de que la Contraloría presentara informe de auditoría donde se determinaban posibles irregularidades en el manejo de fondos.

En esta audiencia múltiple, el juez de garantía legalizó la aprehensión, formuló cargo por el delito de peculado agravado y dictó la medida cautelar para ambos de detención provisional. Ante esta decisión del juez de garantía, la defensa apeló y se espera una próxima audiencia de apelación el 29 de enero.

El extesorero de esta junta comunal de Cristóbal también se le impuso la medida de detención provisional.

Las investigaciones que se adelantan indican que el daño en perjuicio de la junta comunal asciende a 339 mil dólares.

Esta tarde será puesto ante un juez de garantías, quien deberá legalizar la aprehensión, imputar cargos y establecer las medidas cautelares correspondientes.

Información de Néstor Delgado