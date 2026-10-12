Exvicepresidente José 'Gaby' Carrizo deberá enfrentar audiencia de acusación por enriquecimiento de $1.9 millones

El proceso seguido a Carrizo se inició con los hallazgos presentados al Ministerio Público por la Contraloría General de la Nación, sobre supuestas irregularidades patrimoniales relacionada con el presunto incremento injustificado de bienes y activos.

Panamá/El exvicepresidente de la República, José Gabriel “Gaby” Carrizo (2019-2024) deberá comparecer mañana martes, a la audiencia de acusación en el Sistema Penal Acusatorio, ubicado en Plaza Ágora, como parte del proceso que lleva el Ministerio Público por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado agravado.

En la audiencia, programada para las primeras horas de la mañana, la Fiscalía Anticorrupción deberá sustentar la acusación contra el exvicepresidente, y presentar las pruebas en las que se basa la investigación para sustentar su posición de llevar a juicio al exfuncionario y excandidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático de las pasadas elecciones.

El proceso seguido a Carrizo se inició con los hallazgos presentados al Ministerio Público contenidos en el informe de la Contraloría General de la Nación sobre supuestas irregularidades patrimoniales relacionada con el presunto incremento injustificado de bienes y activos por un monto de 1.9 millones de dólares durante el ejercicio de funciones públicas.

La audiencia estaba programada inicialmente para el 7 de septiembre pasado, pero fue suspendida a solicitud de la Fiscalía y reprogramada para mañana martes.

El motivo de la suspensión fue la apelación sobre la solicitud de aprehensión de un apartamento, propiedad de Carrizo, ubicado en Costa del Este que estaba pendiente de resolverse una apelación ante la negación del Juzgado de Garantías de declarar la diligencia legal; sin embargo, el Tribunal Superior de Apelaciones mantuvo la decisión del juzgado.