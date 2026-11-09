Hombre condenado a 18 años de prisión por delito de secuestro

La víctima permaneció cautiva durante tres días en Pedregal mientras exigían dinero por su liberación. Otras nueve personas fueron condenadas a nueve años de prisión.

Panamá Oeste, La Chorrera/Un hombre fue condenado a 18 años de prisión por el delito de secuestro, tras ser vinculado con la privación de libertad de un ciudadano panameño residente en Estados Unidos, informó la Procuraduría General de la Nación.

La condena fue obtenida por la Fiscalía Primera contra la Delincuencia Organizada, luego de las investigaciones relacionadas con un hecho ocurrido el 25 de enero de 2023, en el distrito de La Chorrera, provincia de Panamá Oeste.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima llegaba a su residencia, ubicada en Puerto Caimito, cuando fue interceptada por cuatro hombres que, utilizando un arma de fuego, la obligaron a subir a un vehículo Toyota Hilux blanco.

Posteriormente, el ciudadano fue trasladado hasta el sector de Balmoral, en Pedregal, donde permaneció privado de libertad durante tres días. Durante ese tiempo, los responsables exigían dinero a cambio de su liberación.

Las autoridades lograron rescatar a la víctima, mientras avanzaban las investigaciones para determinar la participación de los involucrados en el secuestro.

En este proceso, otras nueve personas aceptaron su responsabilidad penal y fueron condenadas a nueve años de prisión cada una.

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