Hombre pagará más de 30 años en prisión por abusar de niñas de 6 y 9 años en Tocumen

Un hombre fue condenado a 30 años y 8 meses de prisión por los delitos de violación agravada, actos libidinosos agravados y corrupción de menores, tras comprobarse su responsabilidad en hechos cometidos en perjuicio de dos niñas en el corregimiento de Tocumen.

La sentencia fue emitida luego de un juicio oral, en el que la Fiscalía Metropolitana presentó pruebas que acreditaron los abusos ocurridos entre 2011 y 2013, cuando las víctimas tenían 6 y 9 años de edad.

De acuerdo con lo establecido en el proceso, el sentenciado se aprovechó de la confianza de las menores, quienes acudían con frecuencia a su residencia para participar en fiestas de pijamadas, ya que eran amigas de su hija. Fue en ese contexto donde se produjeron los delitos.

Además de la pena de prisión, el Tribunal de Juicio impuso como pena accesoria la inhabilitación para ejercer cargos, oficios o profesiones que impliquen contacto con niños, niñas y adolescentes. Esta restricción aplica para espacios como parques, centros deportivos, parvularios y cualquier lugar donde se concentren menores de edad, por el mismo período de la condena.

