José Gabriel Carrizo tendrá que esperar tras suspensión de audiencia de acusación por enriquecimiento injustificado

El exvicepresidente José Gabriel Carrizo acudió al Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora para enfrentar audiencia de acusación por enriquecimiento injustificado de $1.9 millones. Sin embargo, pocos minutos después de su ingreso se informó sobre la suspensión de la misma.

En la audiencia, programada para las primeras horas de la mañana, la Fiscalía Anticorrupción deberá sustentar la acusación contra el exvicepresidente, y presentar las pruebas en las que se basa la investigación para sustentar su posición de llevar a juicio al exfuncionario y excandidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático de las pasadas elecciones.

Antes de ingresar al recinto donde se realiza la audiencia y al ser cuestionado por los medios, Carrizo expresó: "En nombre de Jesús y María, somos inocentes".

El proceso seguido a Carrizo se inició con los hallazgos presentados al Ministerio Público contenidos en el informe de la Contraloría General de la Nación sobre supuestas irregularidades patrimoniales relacionadas con el presunto incremento injustificado de bienes y activos por un monto de 1.9 millones de dólares durante el ejercicio de funciones públicas.

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