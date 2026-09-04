José Gabriel Carrizo: Niegan solicitud del Ministerio Público para aprehender el apartamento del exvicepresidente

El Ministerio Público argumentó que el inmueble guardaba relación con la investigación, debido a que algunos de los últimos pagos relacionados con la propiedad se realizaron entre agosto y septiembre de 2019.

Ciudad de Panamá/Una jueza de garantías declaró ilegal la medida de aprehensión solicitada por el Ministerio Público sobre el apartamento donde reside el exvicepresidente de la República, José Gabriel Carrizo, quien mantiene una medida cautelar de arresto domiciliario dentro de una investigación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado.

Durante la audiencia, el Ministerio Público argumentó que el inmueble guardaba relación con la investigación, debido a que algunos de los últimos pagos relacionados con la propiedad se realizaron entre agosto y septiembre de 2019, cuando Carrizo ya ejercía como servidor público.

La defensa, por su parte, sostuvo que el apartamento había sido adquirido antes de que Carrizo asumiera el cargo de vicepresidente y que, por tanto, los pagos señalados por la Fiscalía correspondían a una propiedad adquirida previamente.

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Luego de escuchar los argumentos de ambas partes, la jueza determinó que la aprehensión del inmueble era ilegal.

Según explicó la defensa, la promesa de compraventa del apartamento fue suscrita el 23 de mayo de 2019, mientras que las escrituras fueron emitidas el 18 de junio de ese mismo año. Carrizo asumió la Vicepresidencia de la República el 1 de julio de 2019.

El abogado Roberto Moreno explicó que la Fiscalía había solicitado la aprehensión del inmueble al considerar que tenía relación con la investigación, pero que para ejecutar esa medida era necesaria la autorización de un juez de garantías.

“La Fiscalía tenía que tener la autorización de un juez de garantía”, señaló Moreno, quien agregó que el delito de enriquecimiento injustificado debe analizarse respecto del período en que la persona ejercía como funcionario público.

De acuerdo con la defensa, el inmueble fue adquirido mediante una figura de garantía prendaria y los pagos provenían de un plazo fijo por aproximadamente $2.3 millones que ya mantenía la familia.

La decisión de la jueza se produce en el marco de la investigación por presunto enriquecimiento injustificado, en la que Carrizo permanece bajo arresto domiciliario.

Con información de Meredith Serracín