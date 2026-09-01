Audiencia a Gaby Carrizo: su defensa pide peritaje forense a auditoría de la Contraloría a días de la acusación

La petición se centraba en la realización de una diligencia, pese a que la fase de investigación de la Fiscalía Superior Anticorrupción ya concluyó.

Panamá/A escasos días de la audiencia de acusación, la defensa del exvicepresidente de la República José Gabriel “Gaby” Carrizo solicitó la práctica de un peritaje forense al informe de auditoría de la Contraloría General de la República que dio origen a la investigación por la presunta comisión del delito de enriquecimiento injustificado agravado que asciente a $1.9 millones.

La solicitud fue planteada hoy martes, durante una audiencia de afectación de derechos realizada ante un Juzgado de Garantías, en la que los abogados de Carrizo pidieron que el informe de la Contraloría fuera sometido a un peritaje forense por especialistas idóneos del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF).

La pretensión se centraba en la realización de una diligencia, pese a que la fase de investigación de la Fiscalía Superior Anticorrupción ya concluyó.

También puedes leer: Exvicepresidente 'Gaby' Carrizo enfrentará audiencia de acusación la próxima semana por enriquecimiento injustificado

El Juzgado de Garantías consideró que la petición fue presentada de manera extemporánea, tomando en cuenta que el Ministerio Público se encuentra próximo a presentar formalmente su escrito de acusación.

La audiencia de acusación está prevista para el próximo lunes 7 de septiembre, cuando el proceso penal contra el exvicepresidente avanzará a una nueva etapa ante el Sistema Penal Acusatorio en el que se determinará si enfrentará o no juicio por las acusaciones en su contra.

Carrizo, quien ocupó la Vicepresidencia de la República durante el gobierno de Laurentino Cortizo (2019-2024), es investigado por hechos relacionados con un presunto incremento patrimonial no justificados, a partir de los hallazgos contenidos en la auditoría de la Contraloría que posteriormente fueron remitidos al Ministerio Público.

La audiencia de acusación constituye la etapa en la que la Fiscalía deberá sustentar formalmente los hechos que atribuye al exfuncionario y los elementos de convicción que respaldan su acusación.