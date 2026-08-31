Exvicepresidente 'Gaby' Carrizo enfrentará audiencia de acusación la próxima semana por enriquecimiento injustificado

La audiencia deberá desarrollarse en la sede del Sistema Penal Acusatorio. En esta etapa se definirá si el exvicepresidente deberá enfrentar o no juicio por las acusaciones que le hace el Ministerio Público.

Panamá/El exvicepresidente de la República, José “Gaby” Carrizo, deberá comparecer el próximo lunes, 7 de septiembre, a la audiencia de acusación en la que se espera que el Ministerio Público sustente los resultados de la investigación por enriquecimiento injustificado que asciende a los $1.9 millones que pesa sobre el también excandidato presidencial.

La audiencia fue programada luego que venciera el plazo de investigación regular, el cual la Fiscalía Superior Anticorrupción pretendía ampliar; sin embargo, el tribunal negó que el caso fuera declarado como causa compleja.

En esta etapa, también conocida como fase intermedia, la Fiscalía deberá presentar el escrito de acusación con los hechos, la calificación jurídica y las pruebas que sustentan el caso.

El excandidato presidencial por el Partido Revolucionario Democrático (PRD) se encuentra bajo detención domiciliaria desde el 28 de enero de este año, imputado con cargos por delito contra la administración pública, en su modalidad de enriquecimiento injustificado agravado; esto luego de su aprehensión en el aeropuerto Internacional de Tocumen, a su retorno al país procedente de Guatemala.

Esta investigación se originó con la presentación de un informe de la Contraloría General de la Nación que daba cuenta de supuestas irregularidades patrimoniales relacionadas con el presunto incremento injustificado para el periodo (2019-2024).

Dentro del proceso inicial de carácter administrativo, el contralor Anel “Bolo” Flores ordenó en noviembre de 2025 el secuestro de bienes y cuentas bancarias a Carrizo hasta por $1.3 millones.

La defensa de Carrizo ha realizado varios intentos, mediante audiencias de revisión de medidas cautelares y apelaciones ante el Tribunal Superior, para que le sea sustituido el arresto domiciliario por otra menos severa; sin embargo, a la fecha, tal pretensión no ha prosperado.