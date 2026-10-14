José Gabriel Carrizo seguirá bajo detención domiciliaria, jueza rechaza solicitud de cambio de medida cautelar

Carrizo participó de manera virtual en la audiencia de revisión de medida cautelar, mientras que el abogado Víctor Orobio estuvo a cargo de su defensa durante la diligencia judicial.

El exvicepresidente José Gabriel Carrizo se mantendrá bajo detención domiciliaria, luego de que un juez rechazara la solicitud de su defensa de cambio de medida cautelar mientras avanza el proceso judicial en su contra por enriquecimiento injustificado.

En audiencia, la jueza Mónica Barrios, en audiencia de revisión de medida cautelar, rechazó la petición de los abogados de Carrizo, para cambiar de retención domiciliaria a reporte los 15 y 30 de cada mes.

Carrizo participó de manera virtual en la audiencia de revisión de medida cautelar, mientras que el abogado Víctor Orobio estuvo a cargo de su defensa durante la diligencia judicial.

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Durante la audiencia, Orobio argumentó que el exvicepresidente ha permanecido nueve meses bajo detención domiciliaria y solicitó flexibilizar las restricciones. Sin embargo, la jueza Barrios desestimó este argumento y rechazó la petición de la defensa.

De esta manera, Carrizo continuará bajo retención domiciliaria mientras avanza la investigación por el presunto delito de enriquecimiento injustificado. La defensa no logró sustituir la medida vigente por un régimen de reportes periódicos.

Este martes, a Carrizo se le realizaría la audiencia de acusación, sin embargo, dos amparos de garantías y una apelación del Ministerio Público que siguen sin resolverse permitieron la suspensión de la misma. L