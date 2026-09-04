Puente de las Américas: Juez prohíbe realizar proyecto en el mirador en medio de investigación por demolición de monumento chino

La investigación que desarrolla el Ministerio Público surge luego de que, la noche del 27 de diciembre de 2025, fuera demolido el monumento construido en el mirador para conmemorar los 150 años de presencia de la comunidad china en Panamá.

Panamá/Por orden del Juzgado de Garantías y a solicitud de la Fiscalía Superior Anticorrupción, nadie podrá realizar proyecto o actividad alguna sobre el predio donde se encontraba el monumento a la comunidad a china en el mirador del Puente de Las Américas.

La medida surge como medida cautelar aplicada mientras avanzan las investigaciones por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en su modalidad de abuso de autoridad, contra la alcaldesa del distrito de Arraiján, Stefany Peñalba.

La investigación que desarrolla el Ministerio Público surge luego de que, la noche del 27 de diciembre de 2025, fuera demolido el monumento construido en el mirador para conmemorar los 150 años de presencia de la comunidad china en Panamá.

La demolición generó cuestionamientos y posteriormente denuncias ante el Ministerio Público.

La audiencia se realizó la mañana de este viernes, luego de que la Fiscalía Anticorrupción solicitara al Juzgado de Garantías avalar la aplicación de medidas conservatorias innominadas, contempladas en el artículo 270 del Código Procesal Penal, sobre el inmueble donde se encontraba el mirador.

Las medidas establecidas por el juez disponen la suspensión de cualquier acto, proyecto o actividad dentro del bien inmueble, así como la abstención de realizar intervenciones de cualquier naturaleza en el lugar, mientras culmina el proceso correspondiente.

La alcaldesa Peñalba había justificado en su momento la remoción alegando que el monumento presentaba riesgos estructurales y que la decisión se tomó por razones de seguridad.

La comunidad china, por su parte, señaló que no fue informada previamente de la demolición y que había solicitado a la Alcaldía la renovación del uso del terreno y realizar trabajos de mantenimiento.