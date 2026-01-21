Juicio Odebrecht: Se reanuda audiencia tras tres días de receso

Desde tempranas horas, agentes de la Policía Nacional , incluyendo unidades técnicas antiexplosivos, han reforzado la seguridad en el área de la Corte, donde se realiza la audiencia.

Panamá/Luego de tres días de receso, este miércoles se reanuda la audiencia del juicio por el caso Odebrecht en el Palacio Gil Ponce, sede del Órgano Judicial.

Desde tempranas horas, agentes de la Policía Nacional, incluyendo unidades técnicas antiexplosivos, han reforzado la seguridad en el área, realizando inspecciones a vehículos estacionados frente al Palacio Gil Ponce y revisiones con perros en el perímetro de la Corte Suprema de Justicia.

Para la jornada de hoy se espera que la Fiscalía destape las denominadas pruebas extraordinarias presentadas la semana pasada. Se trata de un voluminoso expediente de más de 14 mil páginas, que incluye asistencias judiciales internacionales, entre ellas una de más de 10 mil páginas proveniente de Estados Unidos y otra de aproximadamente 3 mil páginas enviada desde Perú, además de documentación de otros países de la región.

Hasta el momento, se desconoce el contenido específico de estas asistencias judiciales. La semana pasada, la fiscal del caso señaló que a partir de hoy, al tratarse de un juicio televisado, se conocerá públicamente qué información contienen estos documentos, incluyendo si incorporan declaraciones rendidas en Estados Unidos por los hermanos Martinelli Linares.

El jueves 15 de enero, en su cuarto día de audiencia, se presentó la última prueba extraordinaria, proveniente de una asistencia judicial internacional solicitada a Estados Unidos, considerada una de las más relevantes dentro del acervo probatorio del proceso.

Durante el fin de semana, la jueza del caso, Baloisa Marquínez, otorgó tiempo a las partes para que revisaran el extenso expediente y se prepararan para contraargumentar las pruebas de la Fiscalía. También se espera que las defensas cuenten con espacio para presentar sus propios elementos probatorios en respaldo de la inocencia de los acusados.

En el banquillo de los acusados figuran el expresidente Ricardo Martinelli, así como varios de sus exministros y colaboradores, entre ellos el excandidato presidencial José Domingo Arias, el exministro de Economía y Finanzas Frank De Lima, el exministro de Obras Públicas José Federico Suárez y el exministro de la Presidencia Demetrio Papadimitriu. Además, el proceso incluye a empresarios y personas que la Fiscalía señala como presuntos testaferros o intermediarios dentro de una supuesta red de blanqueo de capitales vinculada a los sobornos que la empresa Odebrecht confesó haber pagado en Panamá.

Según la Fiscalía, alrededor de 14 personas han admitido su participación en esta trama, reconociendo la existencia de una red de blanqueo de capitales, hechos que ahora deberán ser probados en juicio.

Mientras tanto, abogados defensores y representantes legales, incluidos abogados de oficio, comienzan a llegar a la Corte Suprema de Justicia, donde se espera que en aproximadamente una hora y quince minutos inicie formalmente esta nueva jornada del juicio. A diferencia de la semana pasada, se prevé que las audiencias continúen de manera corrida durante los próximos días.

