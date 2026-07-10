Imputan cargos a Noriel Araúz, exadministrador de la AMP, por enriquecimiento injustificado

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la presunta afectación patrimonial asciende a 1.3 millones de dólares.

Ciudad de Panamá/El exadministrador de la Autoridad Marítima de Panamá (AMP), Noriel Araúz, llegó este viernes al Sistema Penal Acusatorio (SPA) de Plaza Ágora, donde enfrenta una audiencia por una investigación relacionada con la presunta comisión de un delito contra la administración pública.

Araúz fue aprehendido la mañana del miércoles 8 de julio en el Aeropuerto Internacional de Tocumen, en cumplimiento de una orden de captura emitida desde junio.

En la primera etapa de la diligencia judicial, el juez legalizó la aprehensión del exfuncionario, tras analizar los elementos presentados por la Fiscalía, que justificó la acción debido a que Araúz viajaba constantemente a Paraguay e incluso existen documentos que respaldan la versión de que estaba tramitando una residencia temporal en este país.

En la siguiente etapa de la audiencia, se imputaron cargos por enriquecimiento injustificado agravado a Noriel Arauz.

Las alegaciones de la Fiscalía fueron refutadas por la defensa, que argumentó que no habían sido notificados de que existía una investigación en contra de su cliente, esto, pese a que se acercaron a las oficinas a preguntar. Además, señalaron que solo se están tomando en consideración los ingresos de Araúz en Panamá y no los que genera en el exterior.

La Fiscalía Anticorrupción lo investiga por la presunta comisión del delito contra la administración pública, en la modalidad de enriquecimiento injustificado.

De acuerdo con las investigaciones del Ministerio Público, la presunta afectación patrimonial asciende a 1.3 millones de dólares.

La audiencia se desarrolla este viernes en el Sistema Penal Acusatorio de Plaza Ágora, donde se determinarán las medidas correspondientes dentro del proceso.