Operación Jericó: reprograman audiencia de acusación a Rico Pineda y otros vinculados a delitos de drogas

La audiencia fue reprogramada para el 1 de febrero del próximo año.

Panamá/La audiencia intermedia del caso “Operación Jericó”, seguida contra 24 personas, entre estas Abraham Rico Pineda, imputadas por delitos relacionados con drogas, blanqueo de capitales y corrupción de servidores públicos, fue reprogramada para el 1 de febrero de 2027, a las 9:00 a.m.

La decisión fue tomada por la jueza de garantías Kerine Jaén.

La audiencia, que corresponde a la fase intermedia del proceso para la presentación de acusación en la que se debe determinar si los acusados son llevados a juicio, no pudo desarrollarse debido a varias incidencias, entre ellas la ausencia de uno de los imputados y de algunos defensores particulares, quienes fueron multados.

También se informó sobre la falta de designación de abogado para uno de los procesados y problemas con el traslado de otros imputados.

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En la diligencia participó, en representación del Ministerio Público, el fiscal Julio Campines, además de abogados particulares y defensores del Instituto de la Defensa Pública.

Por otro lado, el tribunal fijó para este viernes 21 de agosto de 2026, a las 9:00 a.m., en la sala 1 del Sistema Penal Acusatorio, ubicada en Plaza Ágora, una audiencia para la celebración de algunos acuerdos de pena.

La investigación de “Operación Jericó”, en la que fue aprehendido Abraham Pineda, hijo del diputado del PRD Raúl Pineda, comenzó el 30 de junio de 2023, luego de que las autoridades identificaran a un grupo que presuntamente se dedicaba al tráfico de drogas y al blanqueo de capitales que operaba con el Clan del Golfo, en Colombia.