Ordenan detención provisional a hombre acusado de maltratar a su hija de 13 años

Un hombre de 32 años fue imputado por el presunto delito de maltrato al menor, luego de una investigación por hechos ocurridos en el distrito de Dolega, provincia de Chiriquí.

Un hombre de 32 años deberá permanecer en detención provisional tras ser imputado por el presunto delito de maltrato al menor, en perjuicio de su hija de 13 años, informó la Procuraduría General de la Nación.

La medida fue ordenada por un Tribunal de Garantías, luego de que la Fiscalía Regional de Chiriquí, a través de la Personería Municipal de Dolega, presentara los elementos de convicción recopilados durante la investigación junto con los estamentos de seguridad.

Te puede interesar: Temblor en Panamá: El mar ocupa nuevas áreas en Búcaro; deja sectores de la comunidad al nivel del agua, según residentes

Durante la audiencia, el Ministerio Público solicitó la legalización de la aprehensión, la formulación de cargos y la aplicación de la detención provisional, al considerar las circunstancias del caso y los riesgos para la víctima. Las tres solicitudes fueron admitidas por el tribunal durante el término de la investigación.

De acuerdo con las pesquisas, los hechos habrían ocurrido entre abril y mayo de 2026, y se incrementaron el 12 de octubre en la residencia que compartían en el corregimiento de Los Algarrobos, distrito de Dolega.

En ese lugar, el presunto agresor habría golpeado a la menor con un objeto contundente y cometido otros maltratos físicos que le ocasionaron heridas, por las cuales recibió una incapacidad superior a los 10 días.