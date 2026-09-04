Jueza rechaza solicitud de afectación de derechos presentada por exdirector de la DGI, Publio De Gracia

La jueza rechazó de plano la solicitud por improcedente, al considerar que se había producido el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia.

Ciudad de Panamá/La jueza de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Kerine Jaén, rechazó este viernes una solicitud de afectación de derechos presentada por la defensa de Publio De Gracia, exdirector de la Dirección General de Ingresos (DGI), investigado por los presuntos delitos agravados de enriquecimiento injustificado y blanqueo de capitales.

Durante la audiencia, celebrada el 4 de septiembre, la defensa técnica particular solicitó la intervención de la jueza Jaén ante lo que consideraba una afectación de derechos.

En nota del Órgano Judicial se informó que, luego de escuchar los argumentos de las partes, la jueza Jaén rechazó de plano la solicitud por improcedente, "al considerar que se había producido el fenómeno jurídico conocido como sustracción de materia".

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La juzgadora también indicó que la Oficina Judicial deberá adoptar las medidas correspondientes respecto al agendamiento de futuras afectaciones de derechos, con el propósito de que los debates se desarrollen en el momento procesal oportuno.

El proceso guarda relación con un informe elaborado por la Contraloría General de la República el 25 de mayo de 2026, correspondiente al período comprendido entre 2019 y 2024.

Según la información presentada en el proceso, el documento de auditoría habría detectado un presunto incremento patrimonial injustificado y una posible lesión patrimonial al Estado durante el período en que el exfuncionario ejerció funciones en la DGI.

La investigación continúa en las instancias correspondientes mientras se desarrollan las distintas etapas del proceso judicial.