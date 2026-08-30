R14 y la ‘Mafia Filipina’ frente al control territorial de la delincuencia en la calles de Panamá

La Fiscalía sostiene que el dinero constituye un elemento que debe ser investigado para determinar su origen y eventual relación con las actividades atribuidas a la estructura.

La audiencia de control de garantías tras la captura de miembros de la organización HP-14 o R-14 reveló una estructura que, según el Ministerio Público, tendría control territorial, distribución de drogas, vínculos con grupos de Pacora y una rivalidad con la denominada "Mafia Filipina". Los 16 imputados quedaron en detención provisional.

La sala de audiencias se convirtió en el escenario donde, durante varias horas, el Ministerio Público reconstruyó la estructura interna de una organización que, según sus investigaciones, habría convertido las calles de Río Abajo en uno de sus principales territorios de operación.

En el centro de la investigación aparece José Allayne Quinn, de 35 años, alias "Bocare", señalado por los fiscales como presunto cabecilla de la pandilla HP-14-R-14, y junto a él otros 15 investigados, entre ellos una mujer identificada como Tayta Del Carmen Olmos, alias "Tayta", a quien las pesquisas ubican como presunta figura de mando dentro de la organización.

La jueza de Garantías Meylin Jaén, del Sistema Penal Acusatorio en el Primer Distrito Judicial, escuchó los argumentos de las partes y finalmente ordenó la detención provisional de los 16 imputados, luego de legalizar las aprehensiones y dar por presentada la formulación de cargos.

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La audiencia corresponde a la denominada Operación Secuela, investigación dirigida a establecer la estructura, jerarquía, vínculos y actividades atribuidas a la organización HP14-R14.

Una rivalidad marcada por el territorio

Uno de los elementos que sobresalió en la investigación fue la presunta rivalidad entre HP14-R14 y la denominada "Mafia Filipina".

De acuerdo con el contexto investigativo expuesto, R14 tendría presencia y vínculos en sectores como calle 14 de Río Abajo y "La Porqueriza", en Pueblo Nuevo, mientras que la investigación también señala una presunta relación con integrantes de la estructura conocida como "Manzana 0", de Pacora.

Para los investigadores, estos vínculos permitirían establecer conexiones entre distintos territorios y grupos, así como posibles alianzas frente a organizaciones consideradas adversarias.

La rivalidad entre estructuras criminales constituye uno de los elementos que el Ministerio Público utiliza para explicar los conflictos territoriales y episodios de violencia que son objeto de investigación.

No obstante, estos señalamientos deberán ser demostrados dentro del proceso penal y no constituyen, por sí mismos, una declaración de culpabilidad.

'Bocare', el hombre que quedó en el centro de la investigación

José Allayne Quinn, alias "Bocare", quedó identificado por el Ministerio Público como uno de los principales objetivos de la Operación Secuela.

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A la investigación por pandillerismo se sumó para él una imputación relacionada con blanqueo de capitales, luego de que durante su captura, en el sector de Cabra, Pacora, fueran encontrados 25 mil 307 balboas en efectivo, según los elementos presentados durante la audiencia.

La Fiscalía sostiene que el dinero constituye un elemento que debe ser investigado para determinar su origen y eventual relación con las actividades atribuidas a la estructura.

Junto a "Bocare" aparece Ricardo Antonio Brown, alias "Rica", de 35 años, señalado como presunto segundo al mando.

'Tayta', la presunta mujer de mando

En una estructura investigada principalmente por su composición masculina, el nombre de Tayta Del Carmen Olmos, alias "Tayta", ocupó un lugar particular durante la audiencia.

La mujer, de 50 años, es señalada por el Ministerio Público como presunta cabecilla femenina.

Según los elementos expuestos por los fiscales, "Tayta" presuntamente tendría bajo su control la distribución de sustancias ilícitas dentro de la organización y habría impartido órdenes relacionadas con hechos violentos.

Incluso, dentro de las pesquisas, se le atribuyen presuntas órdenes para cometer asesinatos.

Se trata de señalamientos que forman parte de la investigación y que deberán ser corroborados durante el proceso judicial.