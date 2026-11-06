Ratifican retención domiciliaria a José Gabriel Carrizo; Fiscalía obtiene aprobación para ampliar investigación

La causa penal contra Carrizo es por presunto enriquecimiento injustificado de bienes y activos por el orden de $1.9 millones de dólares durante su gestión en el servicio público.

Ciudad de Panamá/El Tribunal Superior de Apelaciones confirmó la medida cautelar de retención domiciliaria impuesta al exvicepresidente José Gabriel Carrizo.

Los magistrados Andrés Reyes, Carlos Barragán y Raúl Urriola determinaron que la defensa del exvicepresidente Carrizo no aportó elementos nuevos que justificaran modificar la medida actual.

La causa penal contra Carrizo tuvo su origen en un informe de la Contraloría General de la República remitido al Ministerio Público, el cual señala un presunto enriquecimiento injustificado de bienes y activos por el orden de $1.9 millones de dólares durante su gestión en el servicio público.

En paralelo, el Primer Tribunal Superior de Justicia concedió un amparo de garantías a la Fiscalía Anticorrupción para declarar el caso como causa compleja.

La defensa de Carrizo presentó recurso de apelación contra esta decisión, la cual mantiene en suspensión la programación de la audiencia de acusación por el delito de enriquecimiento ilícito y el avance de las investigaciones.