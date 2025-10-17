Juzgado de Pensión Alimenticia de Chiriquí recupera más de $86 mil en su primer año de gestión

Logró cobrar el 63% de las sumas morosas por pensiones alimentarias y mejorar la protección de la niñez.

chiriqui/El Juzgado de Ejecución de Pensiones Alimenticias de Niñez y Adolescencia en la provincia de Chiriquí recuperó $86,752.33 en su primer año de gestión, lo que representa 63.14% de las sumas morosas reclamadas por pensiones alimentarias impagas.

La jueza encargada, Luisa Monserrat Ortíz, informó que en este periodo ingresaron 665 procesos, de los cuales 615 fueron resultados, incluyendo casos de desacato, cálculo de morosidad, rendición de cuentas y exhorto.

“La cifra alcanzada en este primer año representa un avance importante para quienes tenemos el deber de administrar justicia y para quienes estamos aquí en este juzgado garantizando los derechos de nuestros niños; porque este juzgado se creó con el objetivo de priorizar el derecho a la sobrevivencia de la niñez como mandata la Convención Internacional de los Derechos del Niño y el ordenamiento jurídico de la República de Panamá”, expresó Monserrat Ortíz.

La funcionaria resaltó que la puesta en marcha del Juzgado de Ejecución ha tenido un impacto social significativo, mejorando la tasa de cumplimiento de las pensiones y agilizando los cobros en los casos que presentan solicitudes de desacato cada mes.

Otriz reiteró su compromiso de priorizar el interés superior del menor, considerando vulnerabilidad por género y edad de los usuarios en la provincia de Chiriquí y la comarca Ngäbe-Buglé; hay 1806,033 menores de 18 años.

El juzgado funciona en la segunda planta del antiguo palacio de justicia, en el centro de la ciudad de David.

Te puede interesar. Universidad de Panamá fortalece lazos de cooperación con la Embajada de EEUU