Laboratorio de la Policlínica Presidente Remón suspenderá atención por limpieza de ductos

La atención será suspendida desde este viernes a las 3:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del lunes 11 de agosto.

La Caja de Seguro Social (CSS) anunció la suspensión temporal de los servicios del Laboratorio Clínico de la Policlínica Presidente Remón, ubicada en calle 17, desde este viernes a las 3:00 p.m. hasta las 6:00 a.m. del lunes 11 de agosto, debido a trabajos de limpieza en los ductos del sistema de aire acondicionado.

La medida forma parte de un proceso de mantenimiento y adecuación del ambiente interno, que permitirá posteriormente la instalación de nuevas manejadoras de aire.

Estas mejoras buscan garantizar condiciones óptimas para el funcionamiento del laboratorio, así como la seguridad y preservación de las muestras clínicas.

La CSS explicó que esta intervención es necesaria para seguir brindando un servicio de calidad y asegurar un entorno adecuado tanto para el personal como para los pacientes.

