Lanzan campaña para reforzar la donación voluntaria de sangre ante aumento de la demanda en diciembre

Los bancos de sangre del país iniciaron una campaña nacional para incentivar la donación voluntaria, ante el incremento en la demanda de sangre que se registra tradicionalmente durante el mes de diciembre. La jornada arrancó en la provincia de Veraguas, con un llamado a que ciudadanos de todo el país se sumen a esta iniciativa y contribuyan a fortalecer las reservas de los centros médicos.

De acuerdo con los especialistas, diciembre es uno de los meses de mayor consumo debido al aumento de emergencias relacionadas con accidentes de tránsito y otros eventos que requieren transfusiones inmediatas.

Eury Ruíz, del Banco de Sangre de Veraguas, explicó que esta situación obliga a reforzar los esfuerzos de captación de donantes.

“Este mes, es un mes donde aumentan lamentablemente los incidentes de tránsito, estos incidentes también conllevan a que tengamos un mayor consumo de sangre en los diferentes bancos del país, por lo que este mes es un mes donde hay un alto consumo y demanda de sangre y tenemos muy pocos donantes”, indicó.

Como parte del recorrido de la campaña, el primer punto de recolección fue Veraguas. El próximo 4 de diciembre la jornada se trasladará al Parque Omar, en la provincia de Panamá, mientras que el 6 de diciembre continuará en el distrito de La Chorrera.

Las autoridades reiteran que donar sangre es un proceso seguro, voluntario y fundamental para salvar vidas, por lo que esperan que la participación ciudadana aumente durante estas fechas críticas.

Con información de Ney Castillo