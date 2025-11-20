Ciudad de la Salud alerta por baja en donantes de sangre y necesidad de más de 40 aportes diarios

El horario de atención del Banco de Sangre de la Ciudad de la Salud los 365 días del año, es de 7:00 a.m. a 2:00 p.m.

El descenso en la asistencia de donantes voluntarios mantiene en alerta al banco de sangre de la Ciudad de la Salud, donde se concentra gran parte de los procedimientos más complejos del país y donde la demanda de hemocomponentes continúa en aumento.

Abdiel Cubilla, tecnólogo médico de esta instalación, explicó que desde inicios de noviembre se ha registrado una baja significativa en la llegada de donantes, una situación que coincide con la temporada de fin de año. Según detalló, la institución está absorbiendo el volumen que antes manejaba el Complejo Hospitalario Dr. Arnulfo Arias Madrid, lo que incluye cirugías cardiovasculares, neurocirugías, atenciones de un hospital obstétrico altamente solicitado y procedimientos del Instituto de Cardiología.

Cubilla advirtió que la sangre es indispensable para cubrir tratamientos complejos y que es imposible para una familia reponer por sí sola la cantidad que se requiere en casos como trasplantes o pacientes de hematología que necesitan transfusiones repetidas debido a quimioterapias. Por ello insistió en que la población debe asumir su responsabilidad ética de donar, especialmente en estas semanas en que la demanda no disminuye: “La enfermedad no sabe de fin de año, la enfermedad no sabe de Navidad”, afirmó.

Aunque por ahora no se han suspendido cirugías electivas, Cubilla señaló que el panorama podría complicarse si continúa la disminución de asistentes, sobre todo porque se necesitan en promedio más de 40 donaciones diarias para abastecer únicamente al Banco de Sangre de la Ciudad de la Salud.

Algunos días logran alcanzar esa cifra, pero en otros la asistencia es considerablemente menor, marcando una tendencia a la baja conforme avanzan las festividades.

El tecnólogo también enfatizó la importancia de promover la donación voluntaria para contrarrestar la presencia de personas que aún lucran con la necesidad de las familias, acudiendo directamente a ofrecer sangre a cambio de dinero. Frente a esto, recalcó que solo un flujo constante de donantes éticos permitirá cubrir la demanda real y garantizar las transfusiones necesarias para los pacientes.

Mitos y requisitos

Cubilla explicó además los requisitos básicos para donar: ser mayor de edad, presentar cédula o pasaporte con más de seis meses de residencia en el caso de extranjeros, pesar más de 110 libras y sentirse en buen estado de salud.

Mencionó que padecer enfermedades crónicas no es una razón automática para ser descartado, siempre que estén controladas. También aclaró mitos frecuentes, como la creencia de que un tatuaje impide donar, cuando en realidad solo se exige esperar seis meses.

Uno de los problemas que tenemos en Panamá es que las personas se autoexcluyen innecesariamente. Es decir, tengo un tatuaje y ya no dono. La realidad es que solamente hay que esperar seis meses. Así hay un sinnúmero de situaciones, como por ejemplo, dicen: "No, yo soy hipertenso, no puedo donar". Usted es hipertenso, toma su medicina, tiene la presión dentro de los límites, calificaría como donante", aclaró.

Respecto a los casos en los que sí está prohibido donar, detalló que las exclusiones permanentes se aplican a personas que hayan padecido alguna de las siete enfermedades transmisibles por transfusión, entre ellas VIH, hepatitis B y C, HTLV, Chagas y sífilis. Estas pruebas se realizan posteriormente a la donación para garantizar la seguridad de los hemocomponentes.

Cubilla reiteró la disponibilidad del banco de sangre de la Ciudad de la Salud, que opera los 365 días del año, de 7:00 a.m. a 2:00 p.m., y dejó un mensaje directo a la población: “Estamos dispuestos a atenderlos y orientarles para que puedan ayudarnos a mantener la calidad de vida de nuestros pacientes”.