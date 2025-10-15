El lavado de manos, la primera vacuna que todos tenemos, es gratis y olvidamos usar

En el Día Mundial del Lavado de Manos, autoridades de salud alertan sobre el aumento de enfermedades respiratorias y gastrointestinales por la pérdida de este hábito tras la pandemia.

ciudad de panamá/El lavado de manos, aunque parezca un acto pequeño, rápido o insignificante, es una de las medidas de salud más efectivas para prevenir el contagio de enfermedades. Fue la aliada número uno de la humanidad durante la pandemia de la covid-19, cuando el personal de salud la señaló como la primera barrera de protección.

Alexander Barret, director del Centro de Salud de Torrijos Carter, en San Miguelito, advirtió que tras la pandemia se ha registrado una “relajación preocupante” entre la población panameña respecto al lavado de manos, lo que ha provocado un repunte de infecciones respiratorias y gastrointestinales.

Aunque parezca básico, el lavado de manos sigue siendo la primera medida de prevención de las infecciones virales y bacterianas que se transmiten por contacto”, sostuvo Barret.

De acuerdo con el médico, el 80% de las infecciones atendidas en el primer nivel de atención, como resfriados, diarreas y vómitos, se transmiten por contacto.

Explicó que en las manos pueden acumularse más de 10 millones de bacterias y virus, y que las personas se tocan la cara entre 20 y 25 veces por hora, lo que aumenta las posibilidades de contagio.

Barret insistió en que lavarse las manos durante al menos 20 segundos puede reducir en 60% el riesgo de contraer infecciones comunes y hasta en 50% las infecciones intrahospitalarias.

Las recomendaciones básicas del Minsa incluyen lavarse las manos antes de comer, después de ir al baño, al llegar del trabajo o la calle, y después de atender a pacientes o manipular alimentos.

Prevención del cáncer

Durante la entrevista, el médico aprovechó para reiterar el llamado a la prevención en otros temas de salud, especialmente durante el mes de la cinta rosada y celeste, dedicado a la detección temprana del cáncer de mama y próstata.

Solo entre el 15% y 20% de los cánceres se detectan en etapas tempranas. Es vital que las mujeres mayores de 40 años acudan a realizarse la mamografía y que los hombres se practiquen el tacto rectal junto al examen de PSA”, recalcó.

Finalmente, Barret abordó la atención a víctimas de violencia en San Miguelito, señalando que el centro de salud recibe entre dos y tres casos semanales de personas heridas con armas de fuego o blancas, muchas veces víctimas colaterales de enfrentamientos.

“Antes era común entre pandillas, pero ahora estamos viendo familiares o niños afectados por balas perdidas. La prevención y la educación siguen siendo la clave”, añadió.

En este Día Mundial del Lavado de Manos, el mensaje del médico fue claro: