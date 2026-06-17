Licitaciones energéticas atraerán hasta $500 millones en inversiones para Coclé, Herrera y Veraguas

Los proyectos impulsados por ETESA buscan garantizar el suministro eléctrico a largo plazo y generar empleo mediante nuevas plantas hidroeléctricas, eólicas y solares.

Las recientes licitaciones de energía impulsadas por la Empresa de Transmisión Eléctrica S.A. (Etesa) permitirán atraer inversiones privadas estimadas entre 400 y 500 millones de dólares, principalmente en las provincias de Coclé, Herrera y Veraguas, según informó la entidad.

El gerente general de Etesa, Roy Morales, explicó que estos procesos no solo buscan garantizar el abastecimiento energético del país para las próximas décadas, sino también promover el desarrollo económico en las regiones donde se instalarán los nuevos proyectos.

“Las dos últimas licitaciones han enviado una señal positiva al mercado. Los resultados obtenidos reflejan la confianza de los inversionistas en Panamá y en la estabilidad de su sector energético, traduciéndose en proyectos que representan inversiones cercanas a los 500 millones de dólares”, afirmó Morales.

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De acuerdo con el funcionario, Etesa actúa como gestor de estos actos públicos bajo lineamientos elaborados en coordinación con la Secretaría Nacional de Energía y la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos, con el objetivo de asegurar la capacidad energética necesaria para acompañar el crecimiento económico y social del país.

Nuevos proyectos en provincias centrales

Una de las licitaciones más relevantes es la Etesa 01-2025, que contempla la contratación a largo plazo de suministro de potencia firme y energía proveniente de nuevas centrales hidroeléctricas y eólicas.

Estas instalaciones estarán ubicadas en los distritos de Penonomé y Antón, así como en la provincia de Veraguas. Los contratos tendrán vigencia entre el 1 de enero de 2029 y el 31 de diciembre de 2048.

Por su parte, la licitación Etesa 01-2026 está enfocada en la contratación de potencia firme y energía para centrales existentes. Entre las propuestas presentadas destacan proyectos de generación hidroeléctrica, fotovoltaica, eólica, híbrida y termoeléctrica.

Según Etesa, este proceso también incentivó la reconversión de plantas hacia combustibles más limpios, promoviendo una matriz energética más diversificada y sostenible.

Impacto económico y social

Morales destacó que, además de fortalecer la seguridad energética del país, estas inversiones tendrán un impacto directo en las comunidades donde se desarrollen los proyectos.

Indicó que la construcción y operación de las nuevas plantas generará empleos, contratación de proveedores locales y mejoras en infraestructura, lo que contribuirá a dinamizar las economías regionales.

“Cada nueva inversión energética se traduce en mayores oportunidades para las comunidades donde se desarrollan los proyectos”, señaló el gerente de Etesa.

Las autoridades consideran que el interés mostrado por las empresas participantes confirma la confianza del sector privado en el mercado energético panameño y en las perspectivas de crecimiento del país para las próximas décadas.