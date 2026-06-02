Todo listo para el Panamá vs. República Dominicana: recomiendan usar transporte público

Ciudad de Panamá/Las autoridades anunciaron un operativo especial de seguridad y movilidad para el partido amistoso que disputará la Selección Nacional de Panamá este miércoles ante República Dominicana en el estadio Rommel Fernández Gutiérrez.

Como parte del dispositivo, la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito (DNOT) desplegará 45 unidades que trabajarán en coordinación con la Autoridad del Tránsito y Transporte Terrestre (ATTT), la Federación Panameña de Fútbol y otros estamentos de seguridad para garantizar el orden antes, durante y después del encuentro.

Las autoridades hicieron un llamado a los aficionados para que utilicen el transporte público y eviten trasladarse en vehículos particulares debido a las limitaciones de estacionamiento en las instalaciones de la Ciudad Deportiva Irving Saladino.

“Utilicen todo aquel transporte selectivo o colectivo, ya que dentro de las instalaciones de la ciudad deportiva no se mantiene contemplado estacionamiento para los fanáticos, sólo personal VIP, prensa y proveedores que están encargados de este magno evento”, explicó el teniente Isidro Díaz, de la Dirección Nacional de Operaciones de Tránsito.

Para facilitar la llegada de los asistentes, MiBus anunció que ofrecerá transporte gratuito desde la estación del Metro de El Crisol hasta el estadio Rommel Fernández, medida que busca agilizar la movilización de los miles de aficionados esperados para el compromiso.

Mientras avanzan los preparativos logísticos, la Selección Nacional realizó este martes su último entrenamiento antes del encuentro. La práctica contó con la presencia de cientos de seguidores que llegaron desde tempranas horas al estadio para respaldar al equipo.

Durante la sesión, una de las imágenes que más llamó la atención fue la participación del mediocampista Adalberto “Coco” Carrasquilla, quien realizó trotes y ejercicios físicos bajo la supervisión del cuerpo médico y técnico, generando optimismo entre los aficionados.

Al finalizar el entrenamiento, varios jugadores compartieron con los asistentes, firmaron autógrafos y se tomaron fotografías con los fanáticos que acudieron al Rommel Fernández para despedir al equipo antes de su viaje a Estados Unidos, donde enfrentará el próximo sábado a Bosnia y Herzegovina.

Con el operativo de seguridad listo y el apoyo de la afición en las gradas, todo apunta a que el estadio Rommel Fernández vivirá una nueva fiesta del fútbol cuando Panamá reciba a República Dominicana.

Con información de Luis Jiménez