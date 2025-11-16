Lluvias provocan inundaciones, deslizamientos y daños a viviendas en Herrera y Los Santos

Personal del Sinaproc elabora un informe de daños y afectaciones para evaluar el impacto total del evento.

Herrera/Las fuertes lluvias registradas la tarde y noche del sábado causaron múltiples afectaciones en las provincias de Herrera y Los Santos, dejando viviendas anegadas, deslizamientos de tierra y vías obstruidas.

En Rincón Hondo de Pesé (Herrera), la carretera cercana a la entrada del corregimiento resultó afectada, mientras que la quebrada del sector acumuló tal cantidad de agua que se desbordó, inundando por completo una residencia.

Los alimentos y materiales almacenados en un granero quedaron totalmente dañados.

Pedro Peña, residente de El Cocuyo de Pesé, relató que al regresar a su vivienda encontró el agua dentro de toda la estructura. “Me sorprendió; cuando llegué ya el agua había entrado por completo”, expresó.

Deslizamientos en Los Pozos

En el distrito de Los Pozos, también en Herrera, se reportaron deslizamientos de tierra y caída de árboles en el área conocida como cerro San Pedro.

Al sitio acudieron miembros del Cuerpo de Bomberos y personal del Sistema Nacional de Protección Civil (Sinaproc), luego de un llamado de la alcaldía.

El alcalde Omar Bultrón confirmó que “la inclemencia del tiempo fue dura para el distrito”, lo que generó varios desprendimientos de tierra.

La mañana del domingo 16 de noviembre, cuadrillas del Ministerio de Obras Públicas de Herrera ingresaron al área para despejar la vía y remover el material deslizado.

Casas afectadas por desborde del río La Villa

En La Villa de Los Santos, el río La Villa se salió de su cauce habitual, afectando 12 residencias en Villa Bonita, una zona identificada como altamente vulnerable.

Entre octubre y noviembre, los residentes viven en constante intranquilidad debido a las inundaciones recurrentes.

Otras viviendas cercanas al puente del río también resultaron con agua en su interior, aunque las familias lograron mover sus pertenencias para evitar mayores pérdidas.

El director regional de Sinaproc en Los Santos, Iván Pérez, explicó que las fuertes lluvias en las cabeceras provocaron el incremento súbito del caudal de los ríos. Personal de la institución elabora un informe de daños y afectaciones para evaluar el impacto total del evento.

Con información de Eduardo Javier Vega