Localizan a 15 personas reportadas como desaparecidas a nivel nacional

Las ubicaciones se registraron entre el 19 y el 21 de diciembre de 2025, como resultado de acciones coordinadas entre la DIJ y las fiscalías regionales del país.

Ciudad de Panamá/Unidad Especializada de Personas Desaparecidas, adscrita al Despacho del Procurador General de la Nación, confirmó que este 15 y 16 de diciembre fueron ubicadas doce personas cuya desaparición había sido reportada en distintos puntos del país.

De acuerdo con el informe oficial, durante el viernes 19 de diciembre fueron ubicadas seis personas en diferentes provincias y comarcas del país. Entre ellas figuran una menor de 13 años en la provincia de Bocas del Toro y un hombre adulto de 75 años en la provincia de Chiriquí. También se reportó la localización de cuatro menores de edad activados bajo Alerta Amber, incluyendo adolescentes de 2, 14 y 17 años en Panamá y la comarca Ngäbe Buglé.

Para el sábado 20 de diciembre, las autoridades confirmaron la localización de otras cuatro personas. El listado incluye a un menor de 16 años bajo Alerta Amber en Panamá, un hombre adulto de 27 años en la provincia de Chiriquí, una mujer adulta de 18 años en Bocas del Toro y una menor de 16 años, también bajo Alerta Amber, en Veraguas.

Mientras que el domingo 21 de diciembre fueron ubicadas cinco personas adicionales. Una menor de 16 años bajo Alerta Amber en Panamá, una menor de 15 años también bajo Alerta Amber en Darién, un hombre adulto de 23 años en Colón, un hombre adulto de 75 años en Panamá Oeste y una menor de 13 años en Darién, también bajo Alerta Amber.

Los hallazgos son parte del trabajo coordinado entre la Dirección de Investigación Judicial y las fiscalías regionales, que mantienen operativos constantes para responder de forma inmediata a los reportes de personas desaparecidas.

Según la entidad, todas las ubicaciones fueron confirmadas y los casos quedaron bajo seguimiento de las autoridades competentes.