Voceros de billeteros exigen claridad en modernización de la Lotería Nacional

Uno de los principales temores de los billeteros es que, al igual que hoy algunos políticos concentran la tenencia de libretas, en el futuro sean ellos quienes acaparen las máquinas, dejando a los pocos dueños como simples empleados.

Los vendedores de chances y billetes de la Lotería Nacional expresaron su preocupación por el plan de modernización en la venta de estos juegos de azar, al considerar que podría poner en riesgo sus fuentes de trabajo, pese a que la directora de la institución ha asegurado lo contrario.

Alfredo Sosa y José Ruíz, voceros de los billeteros, señalaron que antes de ejecutar este plan es necesario conocer cuántos vendedores existen y cuántas máquinas se requerirían a nivel nacional. Sin embargo, hasta el momento no se les ha informado cómo se implementaría dicha actualización.

Ruíz recalcó que primero deberían mejorarse los premios otorgados a los compradores, como incentivo para aumentar la participación, así como optimizar el sistema de cobro de billetes ganadores. En cuanto a la lotería electrónica, ambos esperan el fallo de la Corte Suprema de Justicia que definirá el futuro de Lotto y Pega 3, modalidades que, según ellos, afectan la venta de los productos tradicionales.

Sosa destacó que la lotería en billetes es altamente rentable, generando ganancias anuales de 96 millones de dólares, aunque advirtió que la institución pierde cerca de 200 millones debido a la lotería clandestina.

Respecto al papel de los revendedores dentro del negocio, explicaron que quienes poseen una libreta pueden alquilarla a otra persona: el arrendatario obtiene el 5% de las ventas y entrega otro 5% al dueño, lo que representa el 10% de las ganancias que aporta la Lotería. Según Sosa, actualmente existen unos 14,700 vendedores, entre propietarios y revendedores.

Ruíz agregó que los compradores prefieren el billete físico porque, al acercarse a la tablilla, eligen los números que desean adquirir; a veces van con una idea previa y terminan comprando otro número que les llama la atención en el momento.

Finalmente, los billeteros anunciaron que solicitarán a la directora una asamblea general para conocer con claridad qué se está planificando y cuál será el rumbo de la modernización.